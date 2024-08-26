Назначают ли пенсию по инвалидности без стажа

Пенсия по инвалидности назначается в случае, если инвалидность повлекла полную или частичную утрату трудоспособности. Она может быть назначена независимо от того, когда наступила инвалидность - во время работы, до трудоустройства или после увольнения.

Когда назначается пенсия по инвалидности

Пенсия охватывает случаи, когда инвалидность возникла из-за травмы, не связанную с трудовой деятельностью, или если это инвалидность с детства.

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Однако для назначения пенсии необходим страховой стаж, как это предусмотрено законодательством.

Согласно закону, который действует с 1 октября 2011 года, обязательным условием для назначения пенсии по инвалидности является наличие страхового стажа от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Заметьте! Лица, которые стали инвалидами после достижения пенсионного возраста (независимо от группы), имеют право на пенсию по инвалидности при условии наличия 15 лет страхового стажа.

Требования к стажу для получения пенсии по инвалидности

Пенсии по инвалидности для лиц с инвалидностью І и ІІ группы

С 1 января 2016 года пенсии по инвалидности для лиц с инвалидностью I и II группы назначаются при наличии страхового стажа от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста, когда была установлена инвалидность.

Пенсии по ІІІ группе инвалидности

Для получения пенсии по III группе инвалидности, а также пенсии в связи с потерей кормильца, с 1 января 2016 года нужно иметь от 1 до 14 лет страхового стажа, в зависимости от возраста, когда была установлена инвалидность или наступила смерть кормильца.

Важно! Если инвалидность наступила во время прохождения срочной военной службы, пенсия по инвалидности назначается независимо от наличия страхового стажа.

Минимальные выплаты по инвалидности

Правительство установило минимальные суммы выплат по инвалидности, которые не могут быть ниже следующих значений:

для I группы инвалидности – 2 760 гривен;

для II и III группы инвалидности, если лицо не работает – 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью II или III группы – 2 093 гривен.

Важно! К пенсии по инвалидности могут добавляться различные надбавки, повышение, дополнительные пенсии, а также пенсия за особые заслуги перед Украиной, если лицо имеет на это право.