На валютном рынке как подорожание, так и удешевление: что с долларом и евро

В банках и на черном рынке обе валюты прибавили в цене при покупке и продаже. А вот в обменниках противоположная ситуация – курс покупки доллар упал существеннее всего.

Курс валют в банках

По состоянию на 14 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (+5 копеек против 13 августа) и продажа – по 41,59 гривны (+9 копеек).

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Покупка евро происходит по 45 гривен (+25 копеек), а продажа – по 45,55 гривны (+22 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,45 гривны (+5 копеек), а продать – по 41,55 гривны (+5 копеек).

(+5 копеек), а продать – по (+5 копеек). Покупка евро по 45,33 гривны (+11 копеек), а продажа по 45,56 гривны (+16 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,80 гривны (-25 копеек), а продают – по 41,59 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-25 копеек), а продают – по (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,87 гривны (-12 копеек), а продают – по 45,86 гривны (+36 копеек).

Какой курс на межбанке и наличном рынке

Как рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала, сейчас идет промежуточный период по стоимости курсов валют. В то же время кульминация на рынке состоится уже этой осенью.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тогда, вполне вероятно, что курсовые показатели достаточно прогнозируемыми темпами могут достичь значений заложенных в бюджет на 2024 год. То есть, отметки 42,10 гривен за доллар.

Ожидается, что доллар на этой неделе не превысит 42 гривен, а евро будет оставаться в диапазоне до 46,50 гривны.

на межбанке: 40,70 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,

40,70 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро, на наличном рынке: 40,70 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.