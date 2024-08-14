На валютном рынке как подорожание, так и удешевление: что с долларом и евро
14 августа 2024, 10:00Читати новину українською
В банках и на черном рынке обе валюты прибавили в цене при покупке и продаже. А вот в обменниках противоположная ситуация – курс покупки доллар упал существеннее всего.
Курс валют в банках
- По состоянию на 14 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (+5 копеек против 13 августа) и продажа – по 41,59 гривны (+9 копеек).
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- Покупка евро происходит по 45 гривен (+25 копеек), а продажа – по 45,55 гривны (+22 копейки).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно по 41,45 гривны (+5 копеек), а продать – по 41,55 гривны (+5 копеек).
- Покупка евро по 45,33 гривны (+11 копеек), а продажа по 45,56 гривны (+16 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,80 гривны (-25 копеек), а продают – по 41,59 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44,87 гривны (-12 копеек), а продают – по 45,86 гривны (+36 копеек).
Какой курс на межбанке и наличном рынке
Как рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала, сейчас идет промежуточный период по стоимости курсов валют. В то же время кульминация на рынке состоится уже этой осенью.
Тогда, вполне вероятно, что курсовые показатели достаточно прогнозируемыми темпами могут достичь значений заложенных в бюджет на 2024 год. То есть, отметки 42,10 гривен за доллар.
Ожидается, что доллар на этой неделе не превысит 42 гривен, а евро будет оставаться в диапазоне до 46,50 гривны.
- на межбанке: 40,70 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,
- на наличном рынке: 40,70 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.