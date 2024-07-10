Доллар на черном рынке подешевел

В банках американская и европейская валюты немного прибавили в цене, но несущественно. В то же время на черном рынке происходит спад стоимости: покупка доллара уже ниже 41 гривны, но курс покупки евро до сих пор остается более 44 гривен.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,55 гривны (+5 копеек против 9 июля), а продажа – 41,05 гривни (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,87 гривны (+7 копеек), а продажа – в среднем за 44,50 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,87 гривны (-8 копеек), а продажа – 40,97 гривны (-8 копеек).

(-8 копеек), а продажа – (-8 копеек). Евро покупают по 44,33 гривны (-7 копеек), а продают за 44,50 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 9 июля, обменники покупают доллар в среднем за 40,65 гривны (+10 копеек), а продают – за 41,17 гривны (+19 копеек), по данным finance.ua.

(+10 копеек), а продают – за (+19 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,07 гривны (-4 копейки), а продажа – 44,62 гривны (+1 копейка).

По сколько будет доллар

Банкир Анна Золотько для 24 Канала рассказала, что в последний торговый день прошлой недели курс доллара находился в коридоре 40,50 – 40,60 гривен за доллар.

В то же время на этой неделе банкир ожидает, что в безналичном сегменте диапазон цены американской валюты будет достигать 40,40 – 40,90 гривен.



Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе я ожидаю относительно спокойную ситуацию на валютном рынке.

Интересно, что курс на наличном рынке, по словам Золотько, не претерпит существенных колебаний. В течение недели стоимость будет находиться в диапазоне 40,70 – 41,20 гривны за доллар.

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