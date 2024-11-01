Официальное евро резко подорожало в цене

Курс евро от НБУ за последние сутки вырос более чем на 20 копеек, а курс доллара наоборот подешевел – на 6 копеек. С новой недели ожидается, что обе валюты вырастут в цене.

Официальный курс 1 ноября

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,21 гривне. То есть цена валюты упала на 6 копеек против 31 октября.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Официальный курс евро вместо этого составляет 44,84 гривны. То есть, цена выросла на 21 копейку.

По состоянию на 4 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,28 гривны,

евро – 44,96 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 1 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,55 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,49 гривны, продажа – по 41,49 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 40,86 гривны, продажа – 41,50 гривны.

Какой курс заложен в бюджете на 2025 год

По данным Минфина, средний курс на следующий год составляет 45 гривен за доллар. Однако следует понимать, что это лишь прогнозируемый показатель.

Обратите внимание! Значение в 45 гривен следует воспринимать как ожидаемый максимума и средство роста доходов по импорту.

По инфляции, то в 2025 году ожидается ее рост на +9,5%. А согласно прогнозу на бюджет, рост ВВП составит менее чем в этом году – только плюс 2,7%.