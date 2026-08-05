От 80 гривен за килограмм: в Украине прогнозируют новый скачок цен на популярную крупу

В 2026 году самое значительное подорожание среди различных видов круп продемонстрировала гречка. В настоящее время цены на нее несколько скорректировались, однако ожидать дальнейшего подешевения не стоит.

Как подорожала гречка в 2026 году

Гречка подорожала на 70,8% по сравнению с ценой в начале 2026 года. В июле крупа несколько подешевела, однако это скорее временное снижение, которое не означает формирования долгосрочной тенденции. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала научный сотрудник Института аграрной экономики Светлана Черемисина.

По итогам июля цены на гречку снизились на 3,3% – до 76,67 гривны за килограмм. Ожидать дальнейшего подешевения не стоит, поскольку даже несмотря на сезонное увеличение предложения рынок продолжает испытывать влияние высоких затрат на производство и ограниченного предложения украинского сырья. В то же время потребительский спрос остается стабильным.

Учитывая эти факторы, Светлана Черемисина делает вывод, что незначительное подешевение гречихи в июле, скорее всего, носит временный характер.

Эксперт отмечает, что производство гречихи в Украине не столь масштабно, как у других зерновых культур, поэтому этот сегмент чувствителен к урожайности, запасам и экономической ситуации на рынке.

Светлана Черемисина Доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики На формирование розничных цен все большее влияние оказывают затраты на переработку, энергоносители, логистику и оплату труда.

Каков прогноз цен на гречку в августе

По оценке эксперта Светланы Черемисиной, в августе подорожают большинство видов круп, однако наибольший рост, вероятно, продемонстрирует гречка.

Ученая прогнозирует, что цена на эту крупу может вырасти на 3 – 5% и достичь 80 – 83 гривен за килограмм. Стоимость других видов круп для потребителей будет меняться более умеренными темпами в соответствии с сезонной рыночной динамикой.

Напомним, что ежегодно украинцы потребляют 100 – 110 тысяч тонн гречневой крупы. Однако урожай 2025 года составил всего 70,8 тысячи тонн, что привело к дефициту гречки. Скорректировать этот дефицит позволяют переходные остатки.