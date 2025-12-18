Льгота на электроэнергию для УБД: сколько должны платить за свет участники боевых действий

Для украинцев со статусом участника боевых действий государство предусмотрело ряд льгот, в частности на оплату коммунальных услуг. Для УБД действует скидка на электроэнергию, однако автоматически ее не начисляют.

Какую скидку могут получить УБД на электроэнергию?

Статус УБД дает право на 75% скидку на пользование электроэнергией, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

По данным Министерства обороны, скидка не предоставляется автоматически после получения статуса УБД. Поэтому чтобы воспользоваться льготой, ее необходимо оформить. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Подать заявление можно двумя способами:

через веб-портал электронных услуг ПФУ, авторизовавшись с помощью электронной подписи: выбрать раздел "Все услуги", выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и заполнить формы; лично в отделение ПФУ или отправить по почте.

Обратите внимание! Оформить льготу может член семьи по доверенности. Доверенность могут заверить муж или жена, а к нотариусу обращаться не нужно. Это может сделать командир воинской части.

Какие документы нужны для оформления скидки на электроэнергию?

При обращении в Пенсионный фонд нужно подготовить такие документы:

паспорт;

удостоверение УБД;

учетный номер налогоплательщика.

Нужно сделать скан-копии этих документов и подать два заявления в ПФУ:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы;

о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Важно! Льготу на оплату за коммунальные услуги предоставляют в денежной форме. Пенсионный фонд может открыть счет в Ощадбанке или в другом банке по желанию льготника. Для этого нужно обратиться с заявлением.

Средства на счет будут поступать в виде компенсации: сначала УБД платит полную сумму за электроэнергию, а потом на карточку получает возмещение. Государство может прекратить начислять льготу, если будет задолженность.

Какой тариф на электроэнергию действует в декабре 2025 года

По состоянию на декабрь 2025 года в Украине цена на электроэнергию для населения является фиксированной – 4,32 гривны за киловатт. Однако потребители, которые используют электроотопительные установки, могут платить по льготному тарифу:

2,64 гривны при использовании до 2 тысяч киловатт-часов в месяц;

4,32 гривны при использовании более 2 тысяч киловатт-часов.

Фиксированная цена на электроэнергию будет действовать для бытовых потребителей как минимум до весны 2026 года. Однако в дальнейшем тариф на свет может вырасти.