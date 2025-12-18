Пільга на електроенергію для УБД: скільки мають платити за світло учасники бойових дій

Для українців зі статусом учасника бойових дій держава передбачила низку пільг, зокрема на сплату комунальних послуг. Для УБД діє знижка на електроенергію, проте автоматично її не нараховують.

Яку знижку можуть отримати УБД на електроенергію?

Статус УБД дає право на 75% знижку на користування електроенергією, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

За даними Міністерства оборони, знижка не надається автоматично після отримання статусу УБД. Тож аби скористатися пільгою, її необхідно оформити. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України.

Подати заяву можна двома способами:

через вебпортал електронних послуг ПФУ, авторизувавшись за допомогою електронного підпису: обрати розділ "Усі послуги", обрати "Заява на житлову субсидію чи пільгу" й заповнити форми; особисто у відділення ПФУ або надіслати поштою.

Зверніть увагу! Оформити пільгу може член родини за довіреністю. Довіреність можуть засвідчити чоловік або дружина, а до нотаріуса звертатися не потрібно. Це може зробити командир військової частини.

Які документи потрібні для оформлення знижки на електроенергію?

При зверненні до Пенсійного фонду потрібно підготувати такі документи:

паспорт;

посвідчення УБД;

обліковий номер платника податків.

Потрібно зробити скан-копії цих документів і подати дві заяви до ПФУ:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Важливо! Пільгу на оплату за комунальні послуги надають у грошовій формі. Пенсійний фонд може відкрити рахунок в Ощадбанку або в іншому банку за бажанням пільговика. Для цього потрібно звернутися із заявою.

Кошти на рахунок будуть надходити у вигляді компенсації: спочатку УБД сплачує повну суму за електроенергію, а потім на картку отримує відшкодування. Держава може припинити нараховувати пільгу, якщо буде заборгованість.

Який тариф на електроенергію діє в грудні 2025 року

Станом на грудень 2025 року в Україні ціна на електроенергію для населення є фіксованою – 4,32 гривні за кіловат. Проте споживачі, які використовують електроопалювальні установки, можуть сплачувати за пільговим тарифом:

2,64 гривні при використанні до 2 тисяч кіловат-годин на місяць;

4,32 гривні при використанні понад 2 тисячі кіловат-годин.

Фіксована ціна на електроенергію діятиме для побутових споживачів щонайменше до весни 2026 року. Проте надалі тариф на світло може зрости.