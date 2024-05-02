Дешевле ли домашний кулич, чем магазинный: во сколько обойдется испечь главный атрибут праздника
Через несколько дней украинцы будут праздновать Пасху. К этому празднику обязательным из года в год остается приготовление кулича. Многие выпекают их самостоятельно.
Во сколько обойдется кулич
Максим Гопка в комментарии 24 Канала рассказал, что в этом году кулич будет стоить на 2,8% меньше, чем в 2023 году. Впрочем, эта цена на 27% больше, чем, например, в 2022 году.
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Гопка добавляет, что стоимость кулича на самом деле не сильно отличается от стоимости в прошлом году, ведь цены на одни компоненты снизились, а на другие выросли.
В этом году приготовление куличей, а именно 3 – 4 штуки, в домашних условиях, по классическому рецепту, из ингредиентов из супермаркета без учета затрат на электроэнергию обойдется в 229,62 гривны.
Какая стоимость ингредиентов
Максим Гопка рассчитал, что для приготовления кулича дома понадобятся такие ингредиенты, стоимость которых составляет:
За месяц, то есть от католической Пасхи, некоторые показатели изменились. Рассчитанная стоимость является приблизительной и может варьироваться в соответствии от супермаркетов, рынков и стиля приготовления,
– добавляет аналитик.
Цена пасхальной корзины
По подсчетам ученых из Национального научного центра "Институт аграрной экономики", передает 24 Канал, приготовления к Пасхе обойдутся для украинцев дороже, чем в прошлом году.
Поэтому пасхальная корзина в этом году обойдется в 1 396 гривен, хотя в 2023 году стоила 1 210 гривен.Важно! Каждая семья самостоятельно составляет пасхальную корзину, а потому цены могут колебаться в зависимости от предпочтений.
Цены на молочную продукцию:
- твердый сыр – 450 – 500 гривен за килограмм,
- мягкий сыр – 37 – 45 гривен за стандартную пачку 200 граммов,
- сливочное масло – 73,2 – 80 гривен за пачку 200 граммов.
Мясные деликатесы, которые будут стоить больше, составляют:
- буженина – 500 – 540 гривен за килограмм,
- домашняя колбаса – 380 – 420 гривен за килограмм,
- сало – 210 – 280 гривен за килограмм.
Стоимость пасхальной корзины в 2024 году / Инфографика 24 Канала