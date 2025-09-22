Укр Рус
22 сентября, 09:46
Курсовые изменения на рынке: какая цена в банках и обменниках сегодня

Валерия Городинская
Основні тези
  • Курс доллара в банках: покупка – 41,03 гривны, а продажа – 41,55 гривны. Покупка евро же – 48,25 гривны, тогда как продажа – 48,90 гривны.
  • В обменниках ситуация несколько иная: доллары покупают по 40,76 гривны, а продают по 41,41 гривны. В то время, как евро покупают по 48,34 гривны, а продают по 48,88 гривны.

Доллар за выходные подорожал как в банках, так и обменниках. Зато евро существенно потеряло цену в банках, снизившись до менее 49 гривен, а в обменниках при покупке валюта наоборот выросла.

Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро 22 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,03 гривны (+3 копейки против 19 сентября) и продажа по 41,55 гривны (+5 копеек).

  • Покупка евро проходит по 48,25 гривны (-22 копейки), продажа – по 48,90 гривны (-20 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

  • Купить доллар можно в среднем по 41,35 гривны (+10 копеек), а продать по 41,30 гривны (+3 копейки).
  • Покупка евро по 48,65 гривны (+6 копеек), а продажа по 48,83 гривны (-2 копейки).

По сколько курс в обменниках?

  • Доллары покупают в среднем по: 40,76 гривны (+6 копеек), а продают по 41,41 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 48,34 гривны (+41 копейка), а продают по 48,88 гривны (-5 копеек).

Какой курс доллара прогнозируют на этой неделе?

  • По словам банкира из Глобус Банка Тараса Лесового, который поделился ими с 24 Каналом, на этой неделе курсовое движение на рынке определит тенденции стоимости валют до конца 2025 года.

  • Весомая роль на рынке будет принадлежать Нацбанку, который будет исключать резкие изменения валют.

  • Поэтому, этой неделе на межбанке и на наличном рынке диапазон курса доллара будет в пределах от 41,2 гривны до 41,5 гривны.