Доллар за выходные подорожал как в банках, так и обменниках. Зато евро существенно потеряло цену в банках, снизившись до менее 49 гривен, а в обменниках при покупке валюта наоборот выросла.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 22 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,03 гривны (+3 копейки против 19 сентября) и продажа по 41,55 гривны (+5 копеек). Смотрите также Чем закончится для евро сентябрь: прогнозы стоимости валюты Покупка евро проходит по 48,25 гривны (-22 копейки), продажа – по 48,90 гривны (-20 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 41,35 гривны (+10 копеек), а продать по 41,30 гривны (+3 копейки).

(+10 копеек), а продать по (+3 копейки). Покупка евро по 48,65 гривны (+6 копеек), а продажа по 48,83 гривны (-2 копейки). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 40,76 гривны (+6 копеек), а продают по 41,41 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(+6 копеек), а продают по (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,34 гривны (+41 копейка), а продают по 48,88 гривны (-5 копеек). Какой курс доллара прогнозируют на этой неделе? По словам банкира из Глобус Банка Тараса Лесового, который поделился ими с 24 Каналом , на этой неделе курсовое движение на рынке определит тенденции стоимости валют до конца 2025 года.

Весомая роль на рынке будет принадлежать Нацбанку, который будет исключать резкие изменения валют.

Поэтому, этой неделе на межбанке и на наличном рынке диапазон курса доллара будет в пределах от 41,2 гривны до 41,5 гривны.