Долар за вихідні подорожчав як в банках, так і обмінниках. Натомість євро суттєво втратило ціну в банках, знизившись до менш як 49 гривень, а в обмінниках при купівлі валюта навпаки зросла.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 22 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,03 гривні (+3 копійки проти 19 вересня) та продаж по 41,55 гривні (+5 копійок). Дивіться також Чим закінчиться для євро вересень: прогнози вартості валюти Купівля євро проходить по 48,25 гривні (-22 копійки), продаж – по 48,90 гривні (-20 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,35 гривні (+10 копійок), а продати по 41,30 гривні (+3 копійки).

(+10 копійок), а продати по (+3 копійки). Купівля євро по 48,65 гривні (+6 копійок), а продаж по 48,83 гривні (-2 копійки). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 40,76 гривні (+6 копійок), а продають по 41,41 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(+6 копійок), а продають по (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,34 гривні (+41 копійка), а продають по 48,88 гривні (-5 копійок). Який курс долара прогнозують цього тижня? За словами банкіра з Глобус Банку Тарас Лєсового, який поділився ними з 24 Каналом , цього тижня курсовий рух на ринку визначить тенденції вартості валют до кінця 2025 року.

Вагома роль на ринку належатиме Нацбанку, який буде унеможливлювати різкі зміни валют.

Відтак, цього тижня на міжбанку та на готівковому ринку діапазон курсу долара буде в межах від 41,2 гривні до 41,5 гривні.