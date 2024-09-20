Злотый изменился: какой курс покупки и продажи на сегодня

Курс злотого за последние сутки подорожал как от НБУ, так и в обменниках. Впрочем, этот рост был несущественным. В банках цена покупки валюты остается без изменений, а вот курс продажи потерял несколько копеек.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на 20 сентября, НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,84 гривны (+4 копейки). Валюта лишь незначительно подорожала против курсовых показателей 19 и 18 сентября.

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Курс злотого в банках и обменниках

По состоянию на утро 20 сентября, по данным "Минфина":

покупка злотого в банках составляет в среднем по 10,60 гривны (без изменений) и продажа – по 10,86 гривны (-2 копейки);

составляет в среднем по 10,60 гривны (без изменений) и продажа – по 10,86 гривны (-2 копейки); в то же время обменники покупают злотые по 10,77 гривны (+2 копейки), а продают – уже по 10,87 гривны (+2 копейки).