Центральный банк России заявил, что государство нарушило права миноритарных акционеров. Это произошло во время изъятия активов, связанных с войной в Украине.

Что говорят в российском ЦБ?

Это стало первым сигналом сопротивления со стороны российской элиты процессу национализации, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

На фоне конфронтации с Западом из-за вторжения в Украину десятки миллиардов долларов активов, принадлежавших иностранным инвесторам и российским олигархам, сменили владельцев – преимущественно после того, как были изъяты государством,

– говорится в материале.

Но в некоторых кругах российской элиты появились признаки недовольства. Особенно среди рыночно ориентированных технократов, которым приписывают спасение российской экономики от коллапса во время самых жестких санкций в истории.

По словам источников, часть бизнесменов, а также чиновники Центробанка и Минфина ставят под сомнение шаги, которые свидетельствуют о возвращении к советской командной системе. Согласно их словам, все ресурсы направляются на достижение военной победы в Украине.

Три источника, близкие к Центробанку и Московской бирже, сообщили, что MOEX официально подала жалобу в Центробанк из-за нарушения закона правительством после того, как государство захватило контрольный пакет акций золотодобывающей компании UGC.

Хотя жалоба не ставила под сомнение сам факт изъятия, Центробанк постановил, что государство не выполнило обязанность сделать обязательное предложение выкупа акций у миноритариев, как того требует закон, и обязал Агентство по управлению госимуществом выполнить это требование,

– рассказали в Reuters.

Заметьте! Источник добавил, что государство фактически обесценило доли частных инвесторов, которые купили акции компании на открытом рынке и не имеют никакого отношения к судебному делу или бывшего владельца – миллиардера Константина Струкова.

Что происходит в банковском секторе России?

Сейчас российский банковский сектор сталкивается с дальнейшим ростом проблемных кредитов на фоне замедления экономики. Об этом сообщает СВР Украины.

В корпоративном сегменте доля проблемных займов на конец второго квартала 2025 года поднялась до 10,4 % портфеля. Их абсолютный объем достиг 111,9 миллиарда долларов,

– рассказали в разведке.

Наибольшее ухудшение зафиксировано в сфере недвижимости, металлургии и угольной промышленности.

Обратите внимание! Несмотря на публичные возражения Центробанка, в июле Минфин вынужден был предоставить скрытую поддержку госбанкам на сумму 6,15 миллиардов долларов.

Что еще следует знать о ситуации?