Центральний банк Росії заявив, що держава порушила права міноритарних акціонерів. Це відбулося під час вилучення активів, пов’язаних із війною в Україні.

Що кажуть у російському ЦБ?

Це стало першим сигналом спротиву з боку російської еліти процесу націоналізації, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

На тлі конфронтації з Заходом через вторгнення в Україну десятки мільярдів доларів активів, що належали іноземним інвесторам і російським олігархам, змінили власників – переважно після того, як були вилучені державою,

– йдеться у матеріалі.

Але у деяких колах російської еліти з’явилися ознаки невдоволення. Особливо серед ринково орієнтованих технократів, яким приписують порятунок російської економіки від колапсу під час найжорсткіших санкцій в історії.

За словами джерел, частина бізнесменів, а також чиновники Центробанку та Мінфіну ставлять під сумнів кроки, які свідчать про повернення до радянської командної системи. Згідно з їх слів, всі ресурси спрямовуються на досягнення військової перемоги в Україні.

Три джерела, близькі до Центробанку та Московської біржі, повідомили, що MOEX офіційно подала скаргу до Центробанку через порушення закону урядом після того, як держава захопила контрольний пакет акцій золотодобувної компанії UGC.

Хоча скарга не ставила під сумнів сам факт вилучення, Центробанк постановив, що держава не виконала обов’язок зробити обов’язкову пропозицію викупу акцій у міноритаріїв, як того вимагає закон, і зобов’язав Агентство з управління держмайном виконати цю вимогу,

– розповіли у Reuters.

Зауважте! Джерело додало, що держава фактично знецінила частки приватних інвесторів, які купили акції компанії на відкритому ринку й не мають жодного стосунку до судової справи чи колишнього власника – мільярдера Костянтина Струкова.

Що відбувається у банківському секторі Росії?

Наразі російський банківський сектор стикається з подальшим зростанням проблемних кредитів на тлі сповільнення економіки. Про це повідомляє СЗР України.

У корпоративному сегменті частка проблемних позик на кінець другого кварталу 2025 року піднялася до 10,4 % портфеля. Їхній абсолютний обсяг сягнув 111,9 мільярда доларів,

– розповіли у розвідці.

Найбільше погіршення зафіксовано у сфері нерухомості, металургії та вугільній промисловості.

Зверніть увагу! Попри публічні заперечення Центробанку, в липні Мінфін змушений був надати приховану підтримку держбанкам на суму 6,15 мільярда доларів.

Що ще слід знати про ситуацію?