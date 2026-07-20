Цены на топливо достигнут весенних максимумов: сколько будут стоить бензин и дизель в Украине

Топливо на заправках Украины вновь дорожает под влиянием эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вызванного ею очередного скачка цен на нефть. Однако ключевой проблемой в настоящее время является не стоимость сырья, а его поставки и переработка.

Почему топливо в Украине подорожало

Цены на топливо в Украине могут приблизиться к максимумам в период весеннего кризиса, связанного с войной в Иране и блокированием Ормузского пролива. Бензин и дизельное топливо могут подорожать как минимум на 6 – 7 гривен. Об этом пишет директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в фейсбуке.

По словам эксперта, рост цен на мировом рынке топлива начался 7 июля, однако в Украине подорожание удалось сдержать на две недели благодаря наличию запасов у трейдеров. Однако в связи с исчерпанием запасов цены на АЗС начали расти. По данным Консалтинговой группы А-95, в среднем за прошедшую неделю бензин в розничной продаже подорожал на 1,95 гривны, а дизельное топливо – на 2,78 гривны.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн называет две ключевые причины роста цен на топливо в Украине:

1. Обострение ситуации на Ближнем Востоке. Новая фаза войны в Иране и блокада Ормузского пролива, через который проходит 20% мирового экспорта нефти и нефтепродуктов, вызвали скачок цен на нефть марки Brent до более чем 90 долларов за баррель (которая до этого падала ниже 72 долларов). Дизельное топливо подорожало до 1 200 долларов за тонну, хотя ранее цена опускалась до 875 долларов за тонну.

2. Дефицит нефтепродуктов в Европе. Поставки нефти на европейские нефтеперерабатывающие заводы сократились. В то же время Россия прекратила экспорт дизельного топлива и начала скупать бензин на мировом рынке.

Дополнительное давление на цены оказывает и переход на европейский стандарт топлива с содержанием биоэтанола E10, который состоялся в Украине с 1 июля.

Произвести такой объем оказалось проблематично, есть проблемы с логистикой, поэтому на отдельных заправочных колонках мы видим нули напротив бензина А-95. Утром нулей стало меньше, но напряжение ощущается,

– отмечает эксперт Сергей Куюн.

Отметим, что аналитики Morgan Stanley констатируют дефицит дизельного топлива по всей Европе из-за проблем с поставками и прогнозируют падение запасов ресурса до многолетних минимумов к концу года, пишет Bloomberg.

По словам эксперта топливного рынка Дмитрия Леушкина в комментарии "Киев24", цены на топливо в Европе находятся под давлением не столько роста стоимости нефти, сколько нехватки мощностей для переработки и готового топлива. Кроме того, Европа лишилась значительной части поставок нефтепродуктов из России, Беларуси, Турции, Индии и Казахстана в период уборки урожая, который характеризуется дополнительным ростом спроса.

Состояние топливного рынка в Европе напрямую влияет на ситуацию в Украине, которая зависит от импорта нефтепродуктов.

Каких цен на топливо следует ожидать в ближайшее время

По прогнозу эксперта Сергея Куюна, учитывая текущие оптовые цены, водителям в Украине следует ожидать следующего повышения средних цен на топливо:

дизельное топливо – с 79 гривен в настоящее время до не менее 86 гривен за литр ;

; бензин А-95 – с 77 гривен до минимум 83 гривен за литр.

Эксперт предполагает, что новая фаза топливного кризиса в мире может оказаться более сложной, чем весенняя, поскольку на ближайшие два месяца приходится пик сезонного потребления топлива, а запасы нефти и нефтепродуктов истощены и не успели восстановиться.

По оценкам эксперта Дмитрия Леушкина, литр топлива в Украине может подорожать как минимум на 8–10 гривен. Еще в конце прошлой недели сети АЗС начали пересматривать системы скидок, а 20 июля произошло заметное повышение цен.

Отметим, что весной 2026 года пиковые цены на бензин А-95 в Украине достигали в среднем почти 76 гривен за литр, тогда как дизельное топливо стоило более 91 гривны.

Напомним, что возобновление боевых действий между США и Ираном произошло 7 июля. Американские военные нанесли удары по целям, а впоследствии объявили о новой блокаде иранских судов и их клиентов. Эскалация в очередной раз всколыхнула мировые рынки, в результате чего цены на нефтепродукты начали расти.

Например, цена бензина в США снова превысила отметку в 4 доллара за галлон. В целом средние цены на этот вид топлива в Соединенных Штатах выросли примерно на 30% с начала войны против Ирана.