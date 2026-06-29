Дизельное топливо стремительно дешевеет, а бензин – нет: почему цена на А-95 держится на уровне 74 гривен

В Украине топливо на заправках дешевеет, однако динамика цен различается в зависимости от вида топлива. За июнь больше всего подешевели дизельное топливо и автогаз, тогда как цены на бензин практически не изменились.

Почему бензин не дешевеет

В настоящее время на рынке топлива в Украине сложилась нетипичная ситуация с дизельным топливом и бензином. Обычно цены на них движутся синхронно, однако сейчас динамика отличается. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

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Топливный рынок существенно всколыхнул весенний энергетический кризис, вызванный войной в Иране и блокировкой одного из крупнейших путей поставки нефти и нефтепродуктов – Ормузского пролива. Украина также ощутила его на себе, поскольку вынуждена импортировать топливо из-за уничтожения Россией собственной нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Из-за этого кризиса больше всего подорожало дизельное топливо – на 30 гривен до пиковых значений. В апреле средняя цена превысила 90 гривен за литр, однако уже в июне опустилась ниже 80 гривен.

В то же время бензин дорожал не так стремительно и прибавил в цене 14 гривен за литр (почти 80 гривен на пиковых значениях), а его подорожание продолжалось и после стабилизации ситуации с дизельным топливом. Дешевеет же это топливо не так быстро: если дизель с пиковых значений подешевел в среднем более чем на 14 гривен, то бензин – почти на гривну.

По словам Сергея Куюна, такая динамика является нетипичной и обусловлена двумя факторами: глобальным и локальным. Первый касается того, что Европа обычно производила бензина больше, чем потребляла, поэтому кризис, вызванный войной в Иране, встретила со значительными запасами. Однако к маю они начали заканчиваться, поэтому рынок "подсох". Эксперт приводит следующие две причины:

Европейские заводы в процессе нефтепереработки старались отбирать больше дизельного топлива и авиационного бензина и меньше бензина. Европа начала экспортировать бензин крупнейшему потребителю этого вида топлива в мире – Соединенным Штатам Америки, которые также столкнулись с ростом цен и спроса. В свою очередь, США продавали Европе дизельное топливо и авиационный бензин.

Внутренний фактор стабилизации цен на бензин в Украине связан с переходом на действующий европейский стандарт бензина с содержанием биоэтанола Е10. Как отмечает Сергей Куюн, не все производители на данный момент подтвердили поставки, поэтому возник определенный ресурсный дискомфорт. В частности, речь идет о некоторых румынских заводах, которым предстоит привлечь дополнительные объемы биоэтанола и перенастроить мощности.

Эксперт подводит итог, что, учитывая эти факторы, несмотря на стабильную цену на бензин, трейдеры не получают на нем прибыли. Он приводит следующие данные:

в настоящее время оптовая цена на бензин составляет 68 гривен за литр, а розничная – 75 гривен (спред – 7 гривен);

на прошлой неделе разница между оптовой и розничной ценами составляла 3,5 гривны.

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95 Сейчас оптовая цена немного снизилась, и появилась пара гривен маржи. До этого она вообще была нулевой, потому что нужно учитывать расходы, налоги и т. д. По дизелю оптовая цена – 64 гривны, а розничная – 77 гривен, то есть спред – 13 гривен. Получается, что дизель начал субсидировать продажу бензина на заправочных станциях. Это нетипичная ситуация. Я не помню, чтобы такое было, но по факту так и есть. Потому что никто сейчас не будет поднимать цены на бензин – это все равно что идти против течения.

С точки зрения эксперта, из-за отсутствия уверенности в том, что внедрение стандарта Е10 снова не отложат, некоторые трейдеры выжидали и не размещали заказы у производителей, однако сейчас наверстывают упущенное. Переход на бензин с содержанием биоэтанола до 10% на заправках начали заранее, поэтому он уже появляется на АЗС. Это может привести к подорожанию на 50 – 70 копеек за литр, но со временем рынок адаптируется, и надбавка исчезнет.

По мнению Сергея Куюна, рынок постепенно наполнится и оправится после весеннего кризиса.

Цены на топливо в Украине сегодня

По данным Консалтинговой группы А-95, которые приводит "Минфин", за выходные подешевели дизельное топливо и автогаз. Средние цены на топливо в Украине 29 июня следующие:

Бензин А-95 премиум – 78,23 гривны за литр (+2 копейки по сравнению с 26 июня);

Бензин А-95 – 74,63 гривны за литр (+4 копейки);

Бензин А-92 – 68,85 гривны за литр (без изменений);

Дизельное топливо – 76,41 гривны за литр (-48 копеек);

Автомобильный газ – 40,72 гривны за литр (-62 копейки).

По прогнозу инвестиционного банкира и экономиста Сергея Фурсы для 24 Канала, бензин в Украине будет стоить дешевле, однако к уровню января 2026 года не вернется. Снижение цен на топливо уменьшит инфляционное давление, что является положительным фактором для экономики Украины.