Пассажирские перевозки АО "Укрзализныця" остаются убыточным. Подобное направление нуждается в дофинансировании.

Почему в Украине могут вырасти цены на билеты?

Оно должно составить не менее 20 миллиардов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Читайте также Конечные станции будут другие: УЗ объявила о важных изменениях в движении международных поездов

Сегодня Укрзализныця нуждается в системной государственной поддержке и финансировании,

– заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Во время брифинга Перцовский рассказал, что тарифы на пассажирские перевозки не пересматривались с 2021 года, а на грузовые – с 2022 года. Согласно его словам, только пассажирское направление недофинансировано где-то на уровне 20 миллиардов гривен.

В частности доходы от внутренних перевозок дальнего следования сейчас составляют около 6-7 миллиардов гривен в год. Еще примерно 4 миллиарда гривен в год генерирует международное направление. В то же время общие расходы на пассажирские перевозки в дальнем сообщении составляют 19-20 миллиардов гривен в год.

Но с пригородным сообщением ситуация значительно хуже: доходы составляют менее миллиарда гривен при общих расходах в 11-12 миллиардов гривен.

При этом есть позиция государства: во время войны билеты должны оставаться доступными для большинства населения. Мы поддерживаем и Президента, и правительство в этом вопросе, но считаем, что можно уже сегодня прибегать к определенной либерализации,

– сказал Александр Перцовский.

Он привел пример: можно вводить динамическое ценообразование, когда билеты в последние минуты перед отправлением продаются за большую цену. Или предложить определенные категории более дорогих билетов, как это есть в "международке", поднять стоимость спального места. То есть найти баланс в ограничениях.

Важно! Данная тема находится на этапе обсуждения, поэтому конкретных планов по изменению действующих цен не рассматривают.