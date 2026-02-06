Для некоторых подорожание уже произошло: почему тариф на электроэнергию может вырасти в 2026 году

Цена на электроэнергию для украинцев не менялась с июня 2024 года. До конца апреля 2026 года тариф останется неизменным, однако существует возможность его повышения до экономически обоснованного уровня после завершения отопительного сезона.

Почему в Украине подорожала электроэнергия без поднятия тарифа?

Население и бизнес уже платит за электроэнергию больше, чем по существующему тарифу, ведь использует генераторы в условиях вызванных обстрелами обесточиваний. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Андрей Закревский.

По мнению эксперта, помощь на оплату коммунальных услуг нужно направлять персонально вместо того, чтобы субсидировать тарифы всему населению.

Андрей Закревский Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Повышение – это просто-напросто безопасностная наша необходимость. Будем откровенны, для большинства населения и для бизнеса уже давно электричество стоит от 15 до 25 гривен за киловатт по одной простой причине: пользуются дизельными и бензиновыми станциями (генераторами, – 24 Канал). Поэтому на самом деле повышение уже произошло. Просто социальная политика должна быть адресной.

Сейчас цена на электроэнергию для населения Украины составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Также действует льготный тариф для пользователей электроотопительных установок.

Заметьте! Цены являются фиксированными в пределах действия ПСО – возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии, обязывающий Энергоатом и Укргидроэнерго обеспечивать бытовых потребителей доступной электроэнергией. Недавно Правительство продлило его действие до 30 апреля 2026 года.

Почему цену на электроэнергию для населения нужно повысить?

С точки зрения эксперта Андрея Закревского, для всех областей Украины не стоит устанавливать единый экономически обоснованный тариф, вместо этого целесообразнее внедрить региональную градацию с рыночным ценообразованием.

Это все должно создаваться в условиях понимания, что одни регионы являются прифронтовыми, что для больших городов нужны сейчас большие вложения. Я бы уравниловки не делал. Вместо этого перешел бы на рыночные отношения. Они привели бы к тому, что в местах дефицита цена была бы высокой, а в местах отсутствия дефицита – низкой. Пусть деньги идут за деньгами,

– отметил Андрей Закревский.

В январском инфляционном отчете Национальный банк Украины допустил возможность повышения цен на электроэнергию для бытовых потребителей после завершения отопительного сезона, учитывая значительные потребности на восстановление энергосистемы.

Изменения могут коснуться также тарифов на другие жилищно-коммунальные услуги, которые сейчас подпадают под действие моратория на повышение цены. То есть цены на газ, отопление и горячую воду для населения могут постепенно двигаться в сторону рыночно обоснованных уровней.

Какова позиция партнеров относительно фиксированных тарифов на коммунальные услуги в Украине?