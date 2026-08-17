Арбузы резко подешевели: сколько теперь стоит главная ягода лета

В Украине стремительно растет предложение арбузов, поэтому цены на них продолжают снижаться. В настоящее время оптовые цены упали до 2 – 10 гривен за килограмм, а в супермаркетах популярных сетей арбузы можно найти примерно от 15 гривен.

Почему арбузы в Украине так подешевели

Благоприятная погода на большей части территории Украины позволяет фермерам активно собирать урожай арбузов, сообщает EastFruit. Из-за этого предложение ягоды на внутреннем рынке заметно увеличилось, что оказывает давление на цены.

По данным аналитиков EastFruit, в настоящее время производители продают арбузы оптовыми партиями по цене от 2 до 10 гривен за килограмм. В среднем цена снизилась примерно на 34% всего за неделю.

Одной из проблем для фермеров является структура предложения. Значительную часть урожая составляют большие арбузы весом более 5 килограммов, тогда как спрос на такую продукцию остается относительно слабым.

Оптовые компании и торговые сети сокращают закупки крупногабаритных арбузов, поскольку покупатели не слишком активно их приобретают.

Дополнительным фактором стало жаркое лето. Из-за высоких температур арбузы быстрее созревают в полях, и фермеры одновременно выводят на рынок большие объемы продукции.

В то же время засуха в южных регионах негативно сказывается на качестве части урожая. Это создает дополнительное давление на цены.

В результате арбузы в Украине сейчас стоят в среднем на 47% дешевле, чем год назад. По оценкам участников рынка, существенного подорожания в ближайшее время ожидать не стоит: поднять цену смогут преимущественно производители, имеющие качественную продукцию.

Сколько стоят арбузы в супермаркетах

Розничные цены уже значительно ниже, чем в начале сезона, хотя они зависят от сети, сорта и конкретного магазина. Например, в начале августа в Запорожье обычная украинская арбуз в АТБ стоила 15,59 гривны за килограмм, в VARUS – 16,90 гривны, а в "Сильпо" – 17,99 гривны за килограмм со скидкой.

В "Сильпо" также продавали крупноплодные арбузы по 34,99 гривны за килограмм, а сорт "Огник" – по 44,99 гривны. В АТБ бессемянная арбуз стоила 29,95 гривны за килограмм, а желтая – 39,95 гривны.

Согласно актуальным предложениям онлайн-магазинов, в "Сильпо" обычный арбуз сейчас представлен по цене около 19 гривен за килограмм в пересчете на 100 граммов. В то же время специальные сорта арбуза стоят дороже.

Таким образом, разница между оптовой и розничной ценой остается заметной. В то же время дальнейший рост предложения может создать дополнительные возможности для снижения цен на арбузы в магазинах.

Особенно это касается больших плодов, которые фермеры будут стараться реализовать как можно быстрее. Зато качественные арбузы и отдельные сорта могут оставаться дороже из-за ограниченного предложения. Для потребителей нынешняя ситуация выгодна – сезонные арбузы стали значительно доступнее. А вот для производителей рекордно низкие цены создают проблему, поскольку им нужно быстро продавать урожай, пока качество продукции не начало ухудшаться.