Автогаз существенно подешевел - как изменилась цена в январе

17:30

За период с 1 по 31 января цена на сжиженный автомобильный газ в сетях автозаправочных станций снизилась на 2,45 гривны за литр, или на 8,2%, Сейчас средняя цена на автогаз по Украине составляет 27,38 гривны за литр.