Автогаз существенно подешевел - как изменилась цена в январе
31 января 2024, 17:30Читати новину українською
Источник:Enkorr
За период с 1 по 31 января цена на сжиженный автомобильный газ в сетях автозаправочных станций снизилась на 2,45 гривны за литр, или на 8,2%, Сейчас средняя цена на автогаз по Украине составляет 27,38 гривны за литр.
Как изменились цены
В связи с низким спросом и дальнейшим падением цен на аукционах, ожидается, что розничные цены продолжат снижаться.
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Где подешевел автогаз:
- В частности, на автозаправочных станциях сети ОККО и WOG стоимость автогаза снизилась на 1,33 гривны за литр и 1,38 гривны за литр, до 29,16 гривен за литр и 29,11 гривен за литр соответственно.
- На автозаправочных станциях государственной сети "Укрнафта" стоимость автогаза составляет 26,40 гривен за литр - цена снизилась на 3,5 гривны за литр.
- На автозаправочных станциях сети KLO и UPG стоимость этого вида горючего снизилась на 2,6 гривны за литр и 1,21 гривну за литр, до 27,69 гривен за литр и 28,03 гривен за литр соответственно.
- Стоимость автогаза опустилась ниже 26 гривен за литр в сетях-дискаунтерах. Самая низкая стоимость этого вида топлива зафиксирована на автозаправочных станциях Green Wave, Marshal, Luxwen и "Авантаж 7" - в пределах 25,60-25,95 гривен за литр.