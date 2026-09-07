Война ударила по самому дешевому бензину в мире: Иран меняет правила

Иран, обладающий огромными запасами нефти и газа, столкнулся с острым дефицитом бензина. Теперь власти вынуждены пойти на непопулярный шаг и повысить цены на бензин.

Как вырастут цены на бензин

Повысится цена на бензин, который автомобилисты используют сверх установленной квоты, пишет Financial Times.

В настоящее время в Иране действует квота в 110 литров бензина для каждого автомобилиста по льготной цене. Правительство сохранит ее, однако со вторника топливо, потребленное сверх этого объема, будет стоить уже 100 тысяч риалов за литр вместо нынешних 50 тысяч.

Таким образом, цена на бензин, превышающий лимит, вырастет вдвое. Хотя ранее топливо в стране было одним из самых дешевых в мире.

Пресс-секретарь правительства Фатеме Мохаджерани пояснила, что рост цен был неизбежен, поскольку потребление увеличивается, а предложение не успевает за спросом.

Все доходы от повышения цен будут использованы для поддержания благосостояния населения,

– заверила она.

Глава государственной Национальной иранской компании по переработке и распределению нефти Мохаммад Садек Азимифар заявил, что стране ежедневно не хватает около 10 миллионов литров бензина .

Почему Ирану не хватает бензина

Проблемы с топливом в Иране возникли не из-за отсутствия нефти, ведь страна располагает огромными запасами сырья, однако возможности по ее переработке ограничены.

Кроме того, внутреннее потребление остается высоким. Устаревший автопарк, неэкономичные автомобили и проблемы общественного транспорта поддерживают спрос на топливо.

Из-за этого Иран в последние годы был вынужден импортировать бензин, чтобы покрыть разрыв между производством и потреблением.

Теперь ситуация еще больше осложнилась из-за войны. В результате ударов по нефтяной и нефтехимической инфраструктуре страна лишилась части мощностей по переработке нефти.

Кроме того, морская блокада со стороны США затруднила поставки топлива через южные порты. В результате Тегеран начал использовать стратегические резервы.

Напомним, в августе АЗС Тегерана из-за дефицита уже ввели ограничения на продажу бензина – не более 20 литров на автомобиль за один раз. В результате на заправках образовались длинные очереди.