Розничные цены на дизельное топливо в США впервые с начала сентября опустились ниже 6 долларов за галлон. Это вселяет надежду на замедление инфляции, которая в последнее время опустошала кошельки американцев, однако не решает проблему.

Как подешевел дизель в США

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), в понедельник розничная цена дизельного топлива снизилась до 5,998 доллара за галлон. Еще в конце сентября она достигала пиковых значений – более 6,50 доллара за галлон, пишет Bloomberg.

Снижение стоимости дизельного топлива важно не только для автомобилистов США. Это топливо используют:

грузовики, доставляющие продукты в магазины;

сельскохозяйственная техника;

системы отопления домов;

и резервные генераторы электроэнергии в центрах обработки данных.

Подорожание дизельного топлива, которое называют "рабочей лошадкой мировой экономики", увеличивает расходы на перевозку, производство и поставку товаров, а впоследствии сказывается на ценах для конечных потребителей.

Как цена на дизельное топливо влияет на инфляцию

Удешевление топлива может ослабить один из важных факторов инфляции. Однако предыдущий скачок цен уже отразился на расходах бизнеса.

В частности, оптовая инфляция в США в октябре росла самыми быстрыми темпами с 2022 года. Одной из причин давления на производителей и поставщиков стало подорожание энергоносителей и транспортных расходов.

В то же время цены на дизельное топливо остаются очень высокими по историческим меркам. Даже после последнего снижения розничная стоимость топлива превышает все показатели, зафиксированные до 2026 года.

Обратите внимание! Фьючерсы на печное топливо в США в пятницу завершили торги примерно на отметке 4,26 доллара за галлон. Это ниже максимальных показателей этого года, но все равно рекордный уровень для сезона.

Напомним, накануне осенних промежуточных выборов американские власти отчаянно пытались сдержать цены на заправках. Президент Дональд Трамп даже договорился о поставках российского дизельного топлива с диктатором Владимиром Путиным. Однако этим только помог Москве увеличить экспорт, тогда как американские водители ничего не получили.