Цены на газ в сентябре: изменилась ли стоимость
7 сентября 2024, 16:52Читати новину українською
Источник:"Нафтогаз"
Большинство украинцев пользуются услугами "Нафтогаза", поэтому для них тарифы неизменны. Однако у некоторых могут быть другие тарифы.
Тарифы на газ
До 2025 года тариф "Нафтогаза" будет неизменным для обычных потребителей. Он составит – 7,96 гривны за кубометр.
Читайте также Украинцам подготовиться: изменятся ли тарифы на ЖКУ в сентябре
В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.
У других поставщиков цены отличаются друг от друга.