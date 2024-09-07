Цены на газ в сентябре: изменилась ли стоимость

Большинство украинцев пользуются услугами "Нафтогаза", поэтому для них тарифы неизменны. Однако у некоторых могут быть другие тарифы.

Тарифы на газ

До 2025 года тариф "Нафтогаза" будет неизменным для обычных потребителей. Он составит – 7,96 гривны за кубометр.

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Алексей Чернышов Глава группы "Нафтогаз" В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.

У других поставщиков цены отличаются друг от друга.