Энергорынки в панике: из-за войны на Ближнем Востоке газ снова дорожает
- Цены на газ в Европе резко выросли из-за войны на Ближнем Востоке, достигнув наибольшего недельного роста со времен энергетического кризиса.
- Европейские страны вынуждены покупать больше сжиженного природного газа из-за исчерпанных запасов, конкурируя с Азией, что повышает цены на голубое топливо.
Война на Ближнем Востоке продолжает расшатывать энергетические рынки и нарушать морские поставки. Из-за этого цены на природный газ в Европе снова резко выросли.
Как растут цены на газ?
В понедельник, 9 марта, эталонные фьючерсы на газ подскочили на 30%, продолжив самый большой недельный рост со времен энергетического кризиса, пишет Bloomberg.
Смотрите также Запасов осталось на 2 дня: Великобритания на грани газового дефицита, – СМИ
Фьючерсы на природный газ в США также выросли, достигнув самого высокого уровня за месяц.
Однако для газового рынка Европы ситуация особенно сложная, говорят специалисты. Дело в том, что европейские страны находятся сейчас в уязвимом положении, поскольку выходят из зимы с исчерпанными запасами в хранилищах.
Это означает, что этим летом ЕС придется покупать больше партий сжиженного природного газа, чтобы пополнить запасы. Но в то же время европейские покупатели будут вынуждены конкурировать за газ со странами Азии, поставки которого может быть ограниченным из-за войны в Иране.
Рынок постепенно осознает реальность длительных перебоев в поставках по всей энергетической цепочке. Сейчас мы видим, что перебои с поставками продлятся около трех месяцев,
– объясняет эксперт по энергетике Флоренс Шмит из Rabobank.
Все это повышает цены на голубое топливо.
Важно! По состоянию на восемь утра фьючерсы на газ с поставкой в следующем месяце на нидерландском хабе выросли на 20% – до 64 евро за мегаватт-час. А этот хаб является главным ориентиром в Европе.
Как растут цены на нефть?
Цены на газ выросли вслед за стоимостью нефти. В понедельник нефть подорожала более чем на 25%, достигнув самых высоких показателей с середины 2022 года, пишет Reuters.
Стоимость нефти превысила 100 долларов за баррель. Ведь все больше крупных производителей на Ближнем Востоке сокращают добычу, а Ормузский пролив фактически остается закрытым.
- Фьючерсы на нефть Brent выросли на 24,96 доллара (на 27%) – до 117,65 доллара за баррель.
- Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 25,72 доллара (на 28,3%) – до 116,62 доллара за баррель.
Аналитики предупреждают, что рост цен на нефть Brent может стать крупнейшим однодневным скачком цен в истории.
Заметьте! На прошлой неделе цены уже резко повысились. Нефть Brent подорожала на 27%, а WTI – на целых 35,6%.
Почему газ дорожает?
В понедельник, 2 марта, завод компании QatarEnergy в Катаре приостановил работу после атаки иранского дрона. Уже на следующий день, во вторник, предприятие также было вынуждено остановить производство отдельных видов нефтехимической продукции.
Этот нефтеперерабатывающий комплекс имеет ключевое значение для мирового энергетического рынка, ведь на него приходится примерно пятая часть глобальных поставок природного газа.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на газ продолжат расти, пока участники рынка будут оценивать, как остановка завода повлияет на объемы поставок.
Дополнительное давление на энергетические рынки создают и проблемы с судоходством через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта катарского газа. Танкеры со сжиженным природным газом начали менять курс или останавливаться вблизи пролива, опасаясь проходить через зону боевых действий.