Европа возвращается к топливу, от которого отказывалась годами: дорогой газ изменил все

Европейские энергетические компании вновь обращаются к углю из-за резкого подорожания газа. Война на Ближнем Востоке вызвала неожиданный разворот на энергетическом рынке ЕС.

Почему Европа возвращается к углю

По данным аналитической компании ICIS, подорожание газа изменило экономику работы электростанций. Впервые как минимум с 2022 года угольные и буроугольные станции в среднем стали более выгодными для производства электроэнергии, чем газовые, пишет Reuters.

Причиной стали перебои с поставками сжиженного природного газа через Ормузский пролив на фоне войны между Ираном и США.

В результате в сентябре базовые европейские цены на газ превысили 80 евро за мегаватт-час, достигнув самого высокого уровня за три года.

Эксперты считают, что в ближайшие шесть месяцев эта тенденция сохранится:

производство электроэнергии из угля может вырасти примерно на четверть;

газовая генерация сократится на такую же величину.

Где больше всего потребляют уголь

Особенно заметный поворот в сторону угля наблюдается в Германии, которая является крупнейшим потребителем газа в регионе.

По данным аналитической компании Veyt, в четвертом квартале немецкие угольные ТЭС будут работать на пределе своих практических возможностей.

Даже если цена на газ достигнет 100 евро за мегаватт-час, энергетический сектор уже не сможет так сильно отреагировать,

– пояснил аналитик ICIS Флориан Бенке.

Проблема заключается в том, что после многих лет "зеленого перехода" в Европе просто не осталось достаточного количества резервных угольных мощностей.

Впрочем, возвращение к "грязному" топливу может затянуться на годы. Аналитик Veyt Марта Вронишевская прогнозирует, что уголь будет оставаться дешевле газа как минимум до марта 2028 года. Долгосрочные контракты свидетельствуют о том, что трейдеры готовятся к длительному дефициту на рынке.

Это кардинальное изменение тенденции, которая долгое время наблюдалась в Европе, когда уголь постепенно вытеснялся из энергобаланса. По данным Евростата, доля угля в производстве электроэнергии ЕС сократилась с более чем трети в 1990 году до рекордно низких 9,2% в 2025 году.

Напомним, что рост спроса на уголь в Европе уже спровоцировал скачок цен на "грязное" топливо. Так, в начале марта 2026 года стоимость угля подскочила , достигнув максимального уровня с ноября 2024 года.