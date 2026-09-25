Европа возвращается к топливу, от которого отказывалась годами: дорогой газ изменил все
Европейские энергетические компании вновь обращаются к углю из-за резкого подорожания газа. Война на Ближнем Востоке вызвала неожиданный разворот на энергетическом рынке ЕС.
Почему Европа возвращается к углю
По данным аналитической компании ICIS, подорожание газа изменило экономику работы электростанций. Впервые как минимум с 2022 года угольные и буроугольные станции в среднем стали более выгодными для производства электроэнергии, чем газовые, пишет Reuters.
Причиной стали перебои с поставками сжиженного природного газа через Ормузский пролив на фоне войны между Ираном и США.
В результате в сентябре базовые европейские цены на газ превысили 80 евро за мегаватт-час, достигнув самого высокого уровня за три года.
Эксперты считают, что в ближайшие шесть месяцев эта тенденция сохранится:
- производство электроэнергии из угля может вырасти примерно на четверть;
- газовая генерация сократится на такую же величину.
Где больше всего потребляют уголь
Особенно заметный поворот в сторону угля наблюдается в Германии, которая является крупнейшим потребителем газа в регионе.
По данным аналитической компании Veyt, в четвертом квартале немецкие угольные ТЭС будут работать на пределе своих практических возможностей.
Даже если цена на газ достигнет 100 евро за мегаватт-час, энергетический сектор уже не сможет так сильно отреагировать,
– пояснил аналитик ICIS Флориан Бенке.
Проблема заключается в том, что после многих лет "зеленого перехода" в Европе просто не осталось достаточного количества резервных угольных мощностей.
Впрочем, возвращение к "грязному" топливу может затянуться на годы. Аналитик Veyt Марта Вронишевская прогнозирует, что уголь будет оставаться дешевле газа как минимум до марта 2028 года. Долгосрочные контракты свидетельствуют о том, что трейдеры готовятся к длительному дефициту на рынке.
Это кардинальное изменение тенденции, которая долгое время наблюдалась в Европе, когда уголь постепенно вытеснялся из энергобаланса. По данным Евростата, доля угля в производстве электроэнергии ЕС сократилась с более чем трети в 1990 году до рекордно низких 9,2% в 2025 году.
Напомним, что рост спроса на уголь в Европе уже спровоцировал скачок цен на "грязное" топливо. Так, в начале марта 2026 года стоимость угля подскочила , достигнув максимального уровня с ноября 2024 года.