Чому Європа повертається до вугілля

За даними аналітичної компанії ICIS, подорожчання газу змінило економіку роботи електростанцій. Вперше щонайменше з 2024 року вугільні та буровугільні станції в середньому стали вигіднішими для виробництва електроенергії, ніж газові, пише Reuters.

Причиною стали перебої з постачанням скрапленого природного газу через Ормузьку протоку на тлі війни між Іраном і США.

Внаслідок цього у вересні базові європейські ціни на газ перевищили 80 євро за мегават-годину, сягнувши найвищого рівня за три роки.

Експерти вважають, що у найближчі шість місяців ця тенденція продовжиться:

виробництво електроенергії з вугілля може зрости приблизно на чверть;

газова генерація скоротиться на таку ж величину.

Де найбільше споживають вугілля

Особливо помітний розворот до вугілля в Німеччині, яка є найбільшим споживачем газу в регіоні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За даними аналітичної компанії Veyt, у четвертому кварталі німецькі вугільні ТЕС працюватимуть на межі своїх практичних можливостей.

Навіть якщо ціна газу сягне 100 євро за мегават-годину, енергетичний сектор уже не зможе настільки сильно відреагувати,

– пояснив аналітик ICIS Флоріан Бенке.

Проблема полягає в тому, що після багатьох років "зеленого переходу" в Європі просто не залишилося достатньої кількості резервних вугільних потужностей.

Втім, повернення до "брудного" палива може затягнутися на роки. Аналітикиня Veyt Марта Вронішевська прогнозує, що вугілля залишатиметься дешевшим за газ щонайменше до березня 2028 року. Довгострокові контракти свідчать, що трейдери готуються до тривалого дефіциту на ринку.

Це кардинальна зміна тенденції, яка тривалий час спостерігалася в Європі, коли вугілля поступово витіснялося з енергобалансу. За даними Євростату, частка вугілля у виробництві електроенергії ЄС скоротилася з понад третини у 1990 році до рекордно низьких 9,2% у 2025 році.

Нагадаємо, що зростання попиту на вугілля в Європі вже спровокувало стрибок цін на "брудне" паливо. Так, на початку березня 2026 року вартість вугілля підскочила найвище з листопада 2024 року.