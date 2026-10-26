Цены на газ растут, а уровень наполнения хранилищ рекордно низкий: Европа столкнулась с проблемами

Энергетический рынок Европы вновь переживает нестабильность из-за геополитической напряженности и климатических вызовов. Ситуация обостряется настолько быстро, что эксперты уже предупреждают о риске новой волны инфляции.

Что происходит с ценами на газ в Европе

Стоимость природного газа в Европе впервые с 2022 года превысила психологическую отметку в 97 евро за мегаватт-час, о чем пишет Bloomberg.

Фьючерсы на нидерландском хабе TTF, который является главным ценовым ориентиром для региона, подорожали на 3,2%. Главная причина – это опасения по поводу нехватки топлива этой зимой на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Трейдеры готовятся к похолоданию, которое неизбежно увеличит спрос на отопление.

В то же время предложение на мировом рынке остается ограниченным, что вынуждает европейцев жестко конкурировать за ресурс с покупателями из Азии.

Обратите внимание! Для рядовых граждан такой рост оптовых цен на газ грозит новым витком инфляции: дорожает энергия – дорожают все товары на полках магазинов.

Надежды на то, что рынок в ближайшее время стабилизируется, угасают из-за продолжения боевых действий и перебоев с поставками в Персидском заливе,

– говорится в материале.

В настоящее время европейские газохранилища заполнены примерно на 75% – это самый низкий показатель для этого времени года за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2009 года.

Например, в Германии уровень заполненности составляет чуть более 61%.

Цены на газ в Европе по-прежнему значительно ниже пиковых значений предыдущего энергетического кризиса. Однако их недавний рост грозит усилением инфляции и замедлением экономической активности.

В течение октября импорт СПГ в Европу пока отстает от показателей прошлого года, хотя обычно в этот период объемы поставок резко растут

Обратите внимание! На фоне роста цен на газ фьючерсы на электроэнергию во Франции с поставкой в следующем месяце впервые с января 2023 года превысили 200 евро за мегаватт-час.

Напомним, что Европу ждет сложный отопительный сезон. Причиной являются не только события на Ближнем Востоке, но и отказ от российского газа.