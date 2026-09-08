В преддверии отопительного сезона: цены на газ в Европе достигают рекордных значений

Европейские цены на природный газ достигли нового трехлетнего максимума. Трейдеры спешат заполнить газохранилища в преддверии зимы.

Что происходит с ценами на газ в Европе

В то же время они ожидают подробностей о ситуации между Ираном и Оманом в отношении судоходства через Ормузский пролив, что пишет Bloomberg.

Фьючерсы на эталонный газовый контракт во вторник, 8 сентября, выросли на 3,4% – до самого высокого уровня с января 2023 года.

Тегеран заявил, что соглашение будет заключено в ближайшее время, и оно предусмотрит временный безопасный маршрут.

В то же время трейдерам до сих пор непонятно, как отреагируют США после ударов по иранским танкерам в минувшие выходные, а риск атак на суда остается высоким.

Европе необходимы более высокие цены на газ, чтобы привлечь к своим берегам больше морских поставок. Но до начала отопительного сезона осталось менее месяца, а запасы в регионе по-прежнему отстают от необходимого уровня.

В настоящее время газохранилища заполнены лишь на 67% против сезонной нормы в 83%.

Поскольку европейский газовый рынок вступает в зиму с необычно низкими запасами, его возможности поглощать дальнейшие шоки со стороны предложения или спроса ограничены,

– написали аналитики Timera Energy в своей заметке.

Между тем СПГ-танкер, который в начале прошлого месяца был загружен в Катаре, прошел через Ормузский пролив и указывает Пакистан в качестве следующего пункта назначения. Это первая зафиксированная попытка вывезти катарский СПГ через эту водную артерию с июля.

Фьючерсы на газ с поставкой в следующем месяце в Нидерландах – эталонный газовый контракт для Европы – выросли на 2,2%, до 74,95 евро за мегаватт-час.

Рост цен на газ также повышает стоимость электроэнергии, поскольку газовые электростанции часто определяют цену на электроэнергию на рынке,

– говорится в материале.

Напомним, что европейские страны также испытывают проблемы с наполнением газовых хранилищ. Например, Германия. По состоянию на начало сентября немецкие подземные хранилища заполнены лишь на 53%.

В то же время цены на природный газ в Европе растут несколько недель подряд. Стоимость увеличилась более чем на 7% только за последние дни.