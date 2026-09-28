Еще один удар по газовому рынку: новый сигнал из Катара привел к росту цен в Европе

Цены на природный газ в Европе выросли после того, как Катар продлил ограничения на поставки сжиженного природного газа. На этом фоне трейдеры внимательно следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок СПГ.

Почему газ подорожал

Фьючерсы на природный газ в Европе резко подскочили на 2,2% – до 73,67 евро за мегаватт-час на нидерландском хабе TTF, пишет Bloomberg.

Главной причиной стало решение компании QatarEnergy продлить режим форс-мажора в отношении поставок сжиженного газа в Италию и Пакистан вплоть до зимы.

Обратите внимание! QatarEnergy еще в апреле объявила форс-мажор из-за проблем с поставками СПГ, связанных с перебоями в Ормузском проливе. Из-за этого компания не может полностью выполнять отдельные контракты на поставки газа. С тех пор компания несколько раз продлевала его действие.

Как это решение отразится на Европе

Европейский Союз уже предупредил страны блока о риске энергетического ценового кризиса и призвал продолжать закачку газа и работать над сокращением спроса.

Ситуация осложняется низким уровнем заполненности газовых хранилищ Европы:

по состоянию на 27 сентября в среднем по ЕС они были заполнены примерно на 70,6% ;

; тогда как Германия накопила лишь 57% запасов, что заставляет правительство думать о жестких обязательствах для газовых компаний.

На этом фоне цены могут оставаться нестабильными.

По оценке представителя швейцарской компании Axpo Марко Саальфранка, при одновременном дефиците газа и сильных холодах в Европе и Азии цены могут взлететь выше 100 евро за мегаватт-час.

Даже если цены снизятся, мы не ожидаем, что они сразу вернутся к довоенному уровню – ниже 30 евро, – поскольку определенная неопределенность, вероятно, сохранится,

– подчеркнул Саальфранк.

В то же время открытие Ормузского пролива или возобновление экспорта Катара по другим маршрутам может, напротив, ослабить давление на цены.

Напомним, Катар остается одним из главных поставщиков СПГ на мировой рынок, а длительное ограничение движения через Ормузский пролив усиливает конкуренцию за доступные партии газа.

В то же время ситуация вокруг Ормуза остается неопределенной. Иран заявил, что не готов смягчать свои условия для возобновления судоходства, тогда как президент США Дональд Трамп допускает возобновление переговоров уже на этой неделе.