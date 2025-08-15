Газ в Европе резко подешевел: чего ждет рынок от переговоров Трампа и Путина
- Цены на газ в Европе упали накануне встречи Трампа и Путина, в частности фьючерсы на газ в Амстердаме снизились на 10% с начала августа.
Рынок ждет возможных изменений в санкциях, что может повлиять на поставки газа из России, но пока Европа полагается на поставки из Катара и США.
Накануне встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске цены на газ в Европе упали. Топливо подешевело почти до самого низкого уровня в этом году.
Как упали цены на газ в Европе?
Фьючерсы на газ в Амстердаме с начала августа подешевели примерно на 10%, а в пятницу достигли самого низкого уровня с мая 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Издание отмечает, что большинство трейдеров не надеются на быстрое восстановление поставок газа из России по трубопроводу, даже после достижения перемирия России с Украиной.
Однако на мировые поставки газа может существенно повлиять любое ослабление или усиление санкций против российских энергоносителей.
Объем возможного смягчения энергетических санкций будет зависеть от масштаба прекращения огня, которое предложит Путин, и надежных обязательств по восстановлению оккупированных территорий,
– считает ученый Оксфордского института энергетических исследований Клаудио Штойер.
Стоит знать! Сейчас Европа получает газ в основном из отдаленных стран, таких как Катар и США. Лишь менее пятой части топлива поступало из России в 2024 году. При этом Европе приходится конкурировать за этот газ с крупными покупателями Азии. Снятие санкций США с российских проектов производства сжиженного газа и их восстановление могло бы упростить мировые поставки СПГ.
Чего ожидает рынок от встречи на Аляске?
Пока что цены на газ в Европе все еще выше, чем были до энергетического кризиса, который начался после полномасштабного вторжения России в Украину.
- Вместе с тем, если в результате договоренностей Путина и Трампа санкции будут сняты, поставки сжиженного газа из России, по оценкам издания, могут вырасти до 50 миллионов тонн до 2030 года – на 50% больше, чем в прошлом году.
- Однако Трамп уже предупредил Кремль, что готов ввести "очень строгие санкции", если Путин не согласится на перемирие, что может ударить по газовому рынку.
- Европе же Трамп советует покупать больше сжиженного газа в США, где планируют запустить несколько новых проектов в ближайшие годы.
Несмотря на падение цен на газ накануне встречи аналитики ожидают, что они могут восстановиться, ведь рынок может переоценивать вероятность быстрого возвращения российского газа. К счастью для Европы, этого года регион стабильно увеличивает запасы, которые уже заполнены почти на 73%,
– отмечает издание.
Важно! Накануне встречи Трампа с Путиным администрация американского президента пыталась снизить ожидания от этого саммита. Ведь в США эту встречу рассматривают скорее как подготовительную к более важной – уже с участием президента Владимира Зеленского.