Как изменились цены на газ в Европе

Оптовые цены на газ в Великобритании и Нидерландах с поставкой в следующем месяце упали более чем на 10%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Епкогг.

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Фьючерсные цены в нидерландском хабе TTF обвалились на 12,56% – до 36,06 евро за мегаватт-час. Впервые договор снова достиг уровня до начала обострения конфликта между Ираном и Израилем.

Снижение цен на газ с расчетом на следующий день составило 12,75% – до 35,9 евро за мегаватт-час.

В Великобритании цены на газ по расчету завтра упали на 9,76%.

Важно! Нефть во вторник тоже резко подешевела – цены упали до самого низкого показателя за последнюю неделю.

Почему падают цены на газ в Европе

По словам трейдеров, падение цен на энергоносители полностью связано с сообщениями о том, что Иран согласился на перемирие с Израилем, которое предложил американский президент Дональд Трамп.

Цены полетели вниз, поскольку исчезла надбавка за риск, которую трейдеры закладывали в стоимость энергоносителей, опасаясь, что возникнут перебои с поставками газа и нефти.

Впрочем нарушение перемирия, вероятно, снова усилит риски и изменит ситуацию на газовом рынке.

К тому же Израиль уже сообщил, якобы Иран нарушил перемирие, поэтому страна готовит ответ.

Стоит знать! Трейдеры считают, что цены на газ в Европе могут снизиться до уровня, который был до эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Такая вероятность обусловлена высоким предложением СПГ и необходимостью отдельным участникам рынка закрыть длинные контракты.