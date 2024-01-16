Больше всего подорожал автогаз: как изменились цены на горючее за год
16 января 2024, 09:16Читати новину українською
Источник:Госстат
В течение 2023 года цены на горючее постоянно менялись в ту или иную сторону. На это влияло множество факторов, но главным из них является возврат довоенных налогов.
Как изменились цены на топливо
Госстат обнародовал статистику, как менялись средние цены на горючее с декабря 2022 года по сей день 2023 года.
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Как изменились цены:
- бензин А-92 – подешевел на 0,6% и теперь стоит 49,7 гривны за литр;
- бензин А-95 – подорожал на 2,5% и стоит 52,6 гривны за литр;
- дизтопливо – подорожал на 4,3%, до 52,7 гривны за литр;
- автогаз – подорожал на 14,2%, до 33,3 гривны за литр.