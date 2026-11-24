Украинские пекари готовятся к пересмотру ценников на полках супермаркетов из-за сложной зимы. Производители предупреждают, что без этого шага отрасль просто не выживет в условиях постоянных атак.

Почему производители вынуждены пересматривать цены

Чтобы хлебопекарная отрасль смогла пережить эту зиму, стоимость хлеба в Украине должна вырасти как минимум на 5%. Если этого не сделать, уже в течение одного-двух месяцев в регионах начнут массово закрываться заводы, о чем пишет "Бизнес-Цензор".

Председатель Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко объясняет, что поднять цену сейчас крайне непросто. Торговые сети оказывают серьезное сопротивление, ведь пытаются удержать дешевый социальный продукт, чтобы не потерять поток покупателей.

В то же время эксперт отвергает любые опасения относительно возможного сговора производителей. В Украине официально зарегистрировано более 7 тысяч производителей хлеба, и даже если работает лишь треть из них, это создает огромную конкуренцию на рынке. К тому же резко завышать цены не позволяет сам спрос, ведь из-за войны миллионы украинцев уехали за границу, и мощностей сейчас больше, чем требует рынок.

Каких цифр на ценниках ожидать до конца года

Заместитель председателя Всеукраинской аграрной Рады Денис Марчук прогнозирует, что до конца года хлеб может подорожать на 6–10%. По его словам, сейчас стоимость растет на 1,5–2% ежемесячно, но более точный прогноз дать невозможно.

Поэтому четко сказать, что это будет только 5%, или 3%, или 7% в условиях войны и постоянных атак, никто не может,

– отметил Марчук, добавив, что все будет зависеть от продолжительности работы на генераторах и стоимости топлива.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин имеет несколько более сдержанные ожидания. Он согласен с оценкой пекарей в 5%, но предполагает, что темпы подорожания могут быть даже ниже из-за падения спроса и наличия социальных сортов хлеба.

Что известно о кризисе в отрасли и закрытии заводов

Ситуация в хлебопекарной промышленности остается критической из-за российского террора. Ранее в ноябре стало известно о приостановке работы сразу двух предприятий пищевой промышленности в Кременчуге на Полтавщине – ООО "Кременчукхлеб плюс" и ООО "Сковорода плюс".

Главной причиной такого решения стала невозможность обеспечить стабильную работу на фоне постоянных перебоев с электроэнергией и угрозы вражеских ударов. В целом за годы полномасштабной войны количество действующих мельниц в Украине сократилось на 31%, а до пятой части хлебопекарных предприятий получили повреждения или были полностью уничтожены оккупантами.

На мировых биржах, в частности на площадке ICE, декабрьские фьючерсы на арабику подешевели на 3,59%, а январские контракты на робусту потеряли 2,25%. Котировки робусты вообще опустились до минимума за последние почти три года.