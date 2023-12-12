Рост тарифов на газ и электроэнергию: о чем идет речь в Меморандуме с МВФ
Источник:МВФ
Несмотря на установленный мораторий на повышение тарифов на определенные коммунальные услуги, их стоимость может измениться. О необходимости поднятия тарифов идет речь также и в Меморандуме с МВФ.
Согласно меморандуму, власти увеличили стоимость электроэнергии для украинцев, начиная с 1 июня с целью восстановления стабильности энергетической системы перед наступлением отопительного сезона 2023/2024 года.
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Ведь непосредственным приоритетом является – сдерживание негативного влияния войны на сектор и обеспечение возможности направлять достаточно ресурсов для ключевых госпредприятий.
Необходимые условия для устойчивости системы
Таким образом, список вариантов для обеспечения устойчивости системы включает:
- повышение тарифов;
- обеспечение внешнего финансирования;
- предоставление прозрачной и исключительной прямой поддержки бюджета.
Обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств потребуют постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для возмещения затрат при одновременном выделении адекватных и целенаправленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств,
– говорится в документе.
Могут ли вырасти тарифы в 2024 году
Ожидается, что в будущем правительству решения о тарифах будут учитывать их социальную значимость, несмотря на необходимость решать проблемы в энергетическом секторе. Пока что правительство рассматривает возможность поднять тарифы, но конкретных решений нет.
Сейчас известно о "заморозке" определенных тарифов. До конца отопительного сезона стоимость электроэнергии будет оставаться стабильной, несмотря на состояние энергосистемы. Также неизменными должны оставаться тарифы на воду и газ.Любопытно! После окончания войны программа реформ в энергетическом секторе, среди прочего, потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовом и розничном рынках газа.
Актуальные тарифы
- Тариф на электроэнергию – 2,64 гривны за киловатт-час – независимо от объема потребления.
- Поскольку большинство украинцев получает газ от "Нефтегаза", то они платят - 7,96 гривны за кубометр.