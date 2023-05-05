Цены на электроэнергию вырастут: в скором времени украинцы будут платить больше

Правительство не первый месяц рассматривает вопрос повышения цен на электроэнергию для населения. Уже в начале лета украинцам, возможно, придется платить больше.

Сколько украинцы будут платить за электроэнергию

Заместитель министра энергетики Фарид Сафаров объяснил в телемарафоне, что украинские власти будут вынуждены поднять стоимость электроэнергии В ближайшее время.

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Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не только восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее, чем предыдущая,

– рассказал чиновник.

Он отметил важность помощи для малообеспеченных слоев населения. Также он добавил, что украинская энергетика нуждается в помощи международных партнеров.

Напомним! Украина получила 150 миллионов евро от ЕС для своего фонда энергетической поддержки, а также 200 миллионов евро гранта Всемирного банка.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что власть не будет сильно поднимать тарифы в связи с войной и всеобщим обеднением населения. По его мнению, хорошим решением станет дифференциация цен в зависимости от уровня потребления.

Когда у человека во дворе парник и он электричеством обеспечивает себе поддержание климата в том парнике, тратя более 1000 киловатт в час в месяц, то почему он должен платить за электроэнергию как бабка, имеющая одну лампочку,

– объясняет эксперт.

То есть для тех людей, которые потребляют до 250 киловатт в месяц, можно было бы не менять тариф, а для тех, кто больше использует, сделать стоимость условно 5 – 6 гривен.

Сколько стоит электроэнергия в мае

В апреле Кабмин решил не менять тарифы на электроэнергию по 31 мая 2023 года. То есть сейчас действует двойная стоимость:

1,44 гривны за киловатт – до 250 киловатт в месяц;

– до 250 киловатт в месяц; 1,68 гривны за киловатт – если использовано более 250 киловатт в месяц.

Разницу между тарифами и фактической стоимостью покрывает Укрэнерго.