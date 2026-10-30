Цены на молоко: почему сырье стремительно дорожает и что ждет покупателей

Отечественная молочная отрасль оказалась под сильным давлением экономических и военных вызовов, что уже сказывается на рынке. Ситуация вынуждает фермеров пересматривать прайсы, а покупателям стоит готовиться к новым ценникам в супермаркетах.

Почему цены на сырье выросли

В октябре закупочные цены на молоко-сырье в Украине выросли в среднем на 1 гривну за килограмм по сравнению с сентябрем. Главными причинами такого скачка стали острый дефицит предложения и потеря производственных мощностей из-за боевых действий, о чем сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

В частности, за молоко экстра-сорта теперь просят 16,60 гривны за килограмм без НДС, высший сорт обойдется в 16,20 гривны, а первый – в 15,65 гривны. Соответственно, средневзвешенная цена остановилась на отметке 16,40 гривны, хотя в октябре прошлого года сырье стоило на 70 копеек дешевле.

Как война и отключения электроэнергии истощают фермеров

Рост закупочных цен вовсе не означает, что украинские фермеры начали обогащаться или активно развиваться. Из-за войны поголовье коров приходится эвакуировать в более безопасные регионы, часть животных вынужденно идет на убой, а постоянные угрозы перебоев со светом заставляют бизнес переходить на дизельные генераторы. При нынешней стоимости топлива работа на генераторах увеличивает себестоимость производства молока на 3,5–4 гривны.

Обратите внимание! Аналитики подчеркивают, что нынешние цены позволяют хозяйствам лишь держаться на плаву, покрывать текущие расходы, выплачивать зарплаты и платить налоги. Однако свободных финансовых ресурсов на модернизацию у большинства небольших ферм просто нет, что в отсутствие инвестиций грозит им уходом с рынка.

Что известно о глобальных рисках и предыстории кризиса

На украинскую молочную отрасль также оказывают сильное давление мировые тенденции и эпидемиологические угрозы. Ранее на рынке наблюдался чрезвычайно активный спрос на молочный белок в США, что существенно ограничило возможности для глобального экспорта, а также погодные риски в Новой Зеландии. Кроме того, в 2024 году и первой половине 2025 года высокие цены на сливочное масло заставили многих промышленных потребителей перейти на альтернативные жиры, и сейчас спрос восстанавливается значительно медленнее, чем ожидалось.

Дополнительной угрозой для отечественных коров являются опасные инфекции. В Черниговской области уже существует риск распространения узелкового дерматита из-за вспышек болезни на территории России, а в Европе бушует вирус Шамонда, который резко снижает надои и приводит к гибели животных. Все это вынуждает фермеров тратить дополнительные средства на меры биологической безопасности, что неизбежно сказывается на конечной стоимости молока для украинских потребителей.

К слову, из-за прохладной погоды предложение помидоров от украинских тепличных хозяйств существенно сократилось, что спровоцировало ощутимый скачок стоимости. Сейчас местные комбинаты предлагают томаты к продаже по 55–80 гривен за килограмм.