Цены на огурцы резко взлетели: сколько теперь стоит килограмм в Украине

Похолодание внесло свои суровые коррективы в стоимость популярных овощей на прилавках магазинов. Покупателям стоит приготовиться к новым ценникам, ведь ситуация на рынке кардинально изменилась.

Почему овощи резко подорожали и сколько придется платить

Из-за прохладной погоды предложение огурцов от украинских тепличных хозяйств сократилось вдвое, что спровоцировало скачок цен сразу на 32% за неделю. Сейчас килограмм этого овоща обойдется украинцам в 55–80 гривен, о чем свидетельствуют данные аналитиков проекта EastFruit. Отсутствие импорта и высокий спрос со стороны супермаркетов только подогревают этот ценовой ажиотаж.

Эксперты уверяют, что такой стремительный рост не продлится вечно. Дефицит на внутреннем рынке неизбежно заставит импортеров начать поставки более дешевой продукции из-за рубежа уже на следующей неделе. Как только иностранные овощи появятся на прилавках, местные комбинаты будут вынуждены приостановить повышение цен, чтобы выдержать конкуренцию.

Сколько стоят огурцы в популярных супермаркетах

Интересно, что, несмотря на нынешний скачок цен, ситуация для кошелька потребителя остается лучше, чем в прошлом году. Аналитики подчеркивают, что сейчас средняя стоимость тепличных огурцов в Украине на 34% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда рынок переживал еще больший дефицит из-за более сложных условий выращивания и логистики.

Обратите внимание! Чтобы понять реальную картину, мы проанализировали актуальные предложения в больших торговых сетях. В "Сильпо" гладкие огурцы стоят от 75 гривен за килограмм, тогда как корнишоны обойдутся дороже – около 90 гривен. Сеть "АТБ" предлагает тепличные овощи первого сорта в среднем по 69–74 гривны за килограмм. В то же время в "Novus" цены на украинские огурцы колеблются в пределах 79–85 гривен, в зависимости от сорта и упаковки.

Ранее мы писали, что украинские тепличные комбинаты продолжают активно повышать цену на помидоры на фоне высокого спроса и сокращения предложения.