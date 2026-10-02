Томатный кризис в Европе: цены взлетели до максимума за 5 лет

Погодные аномалии и вызовы для фермеров серьезно ударили по стоимости популярных овощей на европейском рынке. Пока зарубежные потребители привыкают к новым ценам, украинцам также стоит пересмотреть свои расходы на продуктовую корзину.

Что происходит с ценами на европейском рынке

В августе средняя стоимость томатов в странах ЕС достигла 1,55 евро за килограмм, что стало абсолютным максимумом за последние пять лет, сообщает FreshPlaza. Такие данные приводит Европейская комиссия, фиксируя существенное подорожание по сравнению с прошлым годом.

В частности, нидерландские помидоры на ветке продавались в среднем по 1,17 евро за килограмм. Европейские статистики объясняют такой ценовой скачок экстремальными погодными условиями летом и рядом проблем при выращивании урожая, что непосредственно ударило по карманам потребителей. Поскольку затраты фермеров выросли вместе с ценами, влияние на конечную прибыль различается в зависимости от производителя.

Обратите внимание! Несмотря на общую тенденцию к подорожанию, в некоторых странах цены пошли на спад, что стало интересным бекграундом для общей статистики. Например, в Италии стоимость помидоров черри и специальных сортов томатов в августе оказалась на 6% ниже среднего показателя за последние пять лет. В Испании обычные круглые помидоры подешевели на 1%, а помидоры на ветке потеряли в цене целых 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сколько стоят помидоры в украинских супермаркетах

На фоне европейских рекордов украинские потребители также ощущают осенние колебания цен на овощных полках. В больших сетях супермаркетов, таких как "АТБ", "Сильпо" и "Novus", стоимость обычных красных помидоров в начале октября начинается от 65 до 80 гривен за килограмм.

В то же время премиальные сорта обойдутся украинцам значительно дороже. За килограмм розовых томатов или популярных чери придется заплатить от 95 до 140 гривен, в зависимости от выбранной сети, наценки и страны происхождения товара.

Ранее мы писали, что в настоящее время в Украине наблюдается заметное снижение оптовых цен на репчатый лук, хотя весной эксперты прогнозировали острый дефицит. Вместо ожидаемого подорожания фермеры вынуждены продавать урожай дешевле из-за массовых продаж прямо с полей.