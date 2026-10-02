Що відбувається з цінами на європейському ринку

У серпні середня вартість томатів у країнах ЄС сягнула 1,55 євро за кілограм, що стало абсолютним максимумом за останні п'ять років, повідомляє FreshPlaza. Такі дані наводить Європейська комісія, фіксуючи суттєве подорожчання порівняно з минулим роком.

Зокрема, нідерландські томати на гілці продавалися в середньому по 1,17 євро за кілограм. Європейські статистики пояснюють такий ціновий стрибок екстремальними погодними умовами влітку та низкою проблем під час вирощування врожаю, що безпосередньо вдарило по гаманцях споживачів. Оскільки витрати фермерів зросли разом із цінами, вплив на кінцевий прибуток відрізняється залежно від виробника.

Зверніть увагу! Попри загальну тенденцію до подорожчання, у деяких країнах ціни пішли на спад, що стало цікавим бекграундом для загальної статистики. Наприклад, в Італії вартість чері та спеціальних сортів томатів у серпні виявилася на 6% нижчою за середній показник останніх п'яти років. В Іспанії звичайні круглі помідори подешевшали на 1%, а томати на гілці втратили в ціні аж 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Скільки коштують помідори в українських супермаркетах

На тлі європейських рекордів, українські споживачі також відчувають осінні коливання цін на овочевих полицях. У великих мережах супермаркетів, таких як "АТБ", "Сільпо" та "Novus", вартість звичайних червоних помідорів на початку жовтня стартує від 65 до 80 гривень за кілограм.

Водночас преміальні сорти обійдуться українцям значно дорожче. За кілограм рожевих томатів або популярних чері доведеться викласти від 95 до 140 гривень, залежно від обраної мережі, націнки та країни походження товару.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Раніше ми писали, що Наразі в Україні фіксується помітне зниження оптових цін на ріпчасту цибулю, хоча навесні експерти прогнозували жорсткий дефіцит. Замість очікуваного подорожчання, фермери змушені віддавати врожай дешевше через масовий продаж прямо з полів.