В течение предыдущих нескольких месяцев стала ощутимой девальвация курса гривны к евро. Эта ситуация приведет к довольно негативным последствиям в течение следующих кварталов.

Что будет с ценами в течение 2025 года?

Глава НБУ указывает, что девальвация, которая состоялась, "перенесется" на цены в следующие 2 – 3 квартала, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Читайте также Настроены решительно: США готовы ввести новые санкции против России

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Именно после того произошли соответствующие изменения в паре доллар/евро, что сказалось на курсе гривны к евро. Сейчас они имеют свое влияние, мы его фиксируем (в частности в стоимости топлива), но в определенной степени это влияние еще отложено во времени.

Обратите внимание! Как говорит Пышный, эта ситуация повлияет на инфляцию в целом.

Глава НБУ также уточнил, что соотношение гривна/доллар пока устойчивое.

Динамика курса гривны к доллару определяется рынком, как и предусмотрено управляемой гибкостью,

– отмечает Пышный.

Заметьте! Пышный указывает на то, что фактор курса евро начал играть значительную роль именно в 2025 году. То есть, когда усилилась глобальная неопределенность из-за тарифных войн.