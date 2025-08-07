Протягом попередніх декількох місяців стала відчутною девальвація курсу гривні до євро. Ця ситуація призведе до доволі негативних наслідків впродовж наступних кварталів.

Що буде з цінами протягом 2025 року?

Голова НБУ вказує, що девальвація, яка відбулася, "перенесеться" на ціни у наступні 2 – 3 квартали, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Читайте також Налаштовані рішуче: США готові ввести нові санкції проти Росії

Андрій Пишний Голова Національного банку України Саме після того відбулися відповідні зміни у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро. Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі.

Зверніть увагу! Як каже Пишний, ця ситуація вплине на інфляцію загалом.

Голова НБУ також уточнив, що співвідношення гривня/долар наразі стійке.

Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю,

– зауважує Пишний.

Зауважте! Пишний вказує на те, що фактор курсу євро почав відгравати значну роль саме у 2025 році. Тобто, коли посилилась глобальна невизначеність через тарифні війни.