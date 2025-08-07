Ціни виростуть: Пишний розповів, коли подорожчають продукти в Україні
- Девальвація гривні до євро вплине на зростання цін в Україні протягом наступних 2-3 кварталів.
- Голова НБУ зазначив, що курс гривні до долара залишається стійким.
Протягом попередніх декількох місяців стала відчутною девальвація курсу гривні до євро. Ця ситуація призведе до доволі негативних наслідків впродовж наступних кварталів.
Що буде з цінами протягом 2025 року?
Голова НБУ вказує, що девальвація, яка відбулася, "перенесеться" на ціни у наступні 2 – 3 квартали, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
Саме після того відбулися відповідні зміни у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро. Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі.
Зверніть увагу! Як каже Пишний, ця ситуація вплине на інфляцію загалом.
Голова НБУ також уточнив, що співвідношення гривня/долар наразі стійке.
Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю,
– зауважує Пишний.
Зауважте! Пишний вказує на те, що фактор курсу євро почав відгравати значну роль саме у 2025 році. Тобто, коли посилилась глобальна невизначеність через тарифні війни.