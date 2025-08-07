Що буде з цінами протягом 2025 року?
Голова НБУ вказує, що девальвація, яка відбулася, "перенесеться" на ціни у наступні 2 – 3 квартали, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
Читайте також Налаштовані рішуче: США готові ввести нові санкції проти Росії
Саме після того відбулися відповідні зміни у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро. Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі.
Зверніть увагу! Як каже Пишний, ця ситуація вплине на інфляцію загалом.
Голова НБУ також уточнив, що співвідношення гривня/долар наразі стійке.
Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю,
– зауважує Пишний.
Зауважте! Пишний вказує на те, що фактор курсу євро почав відгравати значну роль саме у 2025 році. Тобто, коли посилилась глобальна невизначеність через тарифні війни.