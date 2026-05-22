Почему в Киеве дорожает проезд: КГГА объяснила, откуда взялся тариф в 30 гривен

В Киеве цены на проезд в коммунальном транспорте резко вырастут с 8 до 30 гривен, что уже вызвало критику среди горожан. Однако такое повышение рассчитали, опираясь на расходы транспортных предприятий столицы в 2025 году.

Причины подорожания проезда в Киеве

В новый тариф заложили расходы на энергоресурсы, топливо, ремонт подвижного состава и зарплаты работников, объяснили в КГГА.

Смотрите также Автобусы и метро по 30 гривен: оправдано ли резкое повышение тарифов в Киеве

По словам столичной администрации, анализ всех этих расходов показал значительный рост отдельных показателей.

Так, частности, расходы на заработные платы работников в киевском метро в прошлом году увеличились на 61,7%.

Начисления за электроэнергию в столичной подземке выросли за тот же период на 66,9%.

Расходы "Киевпастранс" на горюче-смазочные материалы подскочили на 74,8%.

Тогда как на ремонт и техобслуживание инфраструктуры и подвижного состава коммунальное предприятие потратило на 63,3% больше средств в 2025 году.

В то же время пересмотреть тариф на проезд в Киеве столичную администрацию заставило и сокращение количества пассажиров на транспорте. На сегодня объемы перевозок коммунальных предприятий в городе уменьшились минимум на 42% по сравнению с показателями 2018 года.

Фото: Что влияет на стоимость проезда в Киеве / КГГА

Как вырастет стоимость проезда?

Напомним, 18 мая Киевская городская администрация сообщила, что проезд в столице подорожает до 30 гривен за одну поездку. Сейчас тариф составляет 8 гривен.

Новые тарифы на проезд в Киеве хотят ввести уже з 15 июля 2026 года, после завершения всех регуляторных процедур.

Тогда Департамент экономики и инвестиций КГГА объяснил повышение реалиями современности, ведь цены на проезд в коммунальном транспорте столицы последний раз пересматривали еще в 2018 году.

При этом в КГГА пообещали, что пассажиры, которые пользуются городским транспортом регулярно, смогут получить скидки. Для них будут действовать проездные, в которых стоимость проезда составит около 23,3 – 23,6 гривны в зависимости от количества поездок.

Киевляне против повышения

Добавим, что после заявления КГГА о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте жители столицы сразу создали петицию в ответ. Обращение с требованием не повышать тарифы быстро набрало необходимое количество голосов для официального рассмотрения. Менее чем за сутки петицию на сайте поддержали более 6 тысяч человек.

Авторы обращения призывают Киевский городской совет вмешаться в ситуацию и не допустить роста цен на проезд до завершения военного положения.

В тексте петиции также содержится требование разработать альтернативу финансирования общественного транспорта в столице без резкого повышения стоимости проезда для пассажиров, учитывая возможности бюджета Киева.