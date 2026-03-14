Дизель снова дорожает: какие цены на топливо в Украине 14 марта

Цены на топливо в Украине за последние дни значительно выросли. В субботу, 14 марта, на крупнейших АЗС страны стоимость дизеля снова существенно поднялась, тогда как бензин дорожает медленнее.

Сколько стоит топливо по Украине?

В среднем бензин по Украине с пятницы подорожал примерно на 60 копеек, тогда как стоимость дизеля выросла более чем на две гривны, свидетельствуют данные сайта "Главком".

Смотрите также 11 гривен экономии на литре или дыра в бюджете: кому на самом деле выгоден кэшбек на топливо

По состоянию на 10:00 утра цены на топливо 14 марта составляют:

бензина А-95 – в среднем около 69,76 гривны за литр (вчера были 69,14 гривны за литр);

(вчера были 69,14 гривны за литр); дизельного топлива – в среднем в среднем 77,42 гривны за литр (вчера – 74,91 гривны за литр).

Стоимость автогаза на АЗС страны тоже в среднем не изменилась. Только в сети SOCAR он подскочил почти на 2 гривны.

Какие цены на топливо в Киевской области?

В столичном регионе цены на топливо значительно отличаются в зависимости от сети АЗС. Но в среднем, по данным ВсеАЗС, наблюдаются следующие цены:

бензин А-95 – 66,49 гривны за литр;

бензин А-95+ – 69,99 гривны за литр;

бензин А-92 – 64,25 гривны за литр;

дизельное топливо – 70,54 гривны за литр;

автогаз – 40,99 гривны за литр.

Какие цены на топливо в Николаевской области?

Стоимость топлива на юге значительно выше киевских расценок 14 марта. В среднем АЗС предлагают такие цены:

бензин А-95 – 68,99 гривны за литр;

бензин А-95+ – 72,24 гривны за литр;

бензин А-92 – 65,99 гривны за литр;

дизельное топливо – 74,99 гривны за литр;

автогаз – 42,99 гривны за литр.

Какие цены на топливо во Львовской области?

Впрочем, на западе цены на топливо держатся ниже киевских.

бензин А-95 – 64,45 гривны за литр;

бензин А-95+ – 68,49 гривны за литр;

бензин А-92 – 65,99 гривны за литр;

дизельное топливо – 68,25 гривны за литр;

автогаз – 39,99 гривны за литр.

Заметьте! По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, сейчас в Украине есть почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля активно планирует поставки топлива в апреле. Однако только на нужды фермеров необходимо 300 тысяч тонн дизеля. Поэтому директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн уверен, что топливом на март стране хватит, а вот в апреле будет непросто.

Как государство сдерживает цены на топливо?