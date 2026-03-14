Скільки коштує пальне по Україні?

В середньому бензин по Україні від п'ятниці здорожчав приблизно на 60 копійок, тоді як вартість дизелю виросла більш як на дві гривні, свідчать дані сайту "Главком".

Станом на 10:00 ранку ціни на пальне 14 березня складають:

бензину А-95 – в середньому близько 69,76 гривні за літр (вчора були 69,14 гривні за літр);

(вчора були 69,14 гривні за літр); дизельного пального – в середньому 77,42 гривні за літр (вчора – 74,91 гривні за літр).

Вартість автогазу на АЗС країни теж в середньому не змінилася. Лише у мережі SOCAR він підскочив майже на 2 гривні.

Які ціни на пальне у Київській області?

У столичному регіоні ціни на пальне значно відрізняються залежно від мережі АЗС. Але в середньому, за даними ВсіАЗС, спостерігаються такі ціни:

бензин А-95 – 66,49 гривні за літр;

бензин А-95+ – 69,99 гривні за літр;

бензин А-92 – 64,25 гривні за літр;

дизельне пальне – 70,54 гривні за літр;

автогаз – 40,99 гривні за літр.

Які ціни на пальне у Миколаївській області?

Вартість пального на півдні значно вища від київських розцінок 14 березня. В середньому АЗС пропонують такі ціни:

бензин А-95 – 68,99 гривні за літр;

бензин А-95+ – 72,24 гривні за літр;

бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;

дизельне пальне – 74,99 гривні за літр;

автогаз – 42,99 гривні за літр.

Які ціни на пальне у Львівській області?

Втім, на заході ціни на пальне тримаються нижче, ніж у Київській області та на півдні.

бензин А-95 – 64,45 гривні за літр;

бензин А-95+ – 68,49 гривні за літр;

бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;

дизельне пальне – 68,25 гривні за літр;

автогаз – 39,99 гривні за літр.

Зауважте! За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, наразі Україна має майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю активно планує постачання пального у квітні. Однак лише на потреби фермерів необхідно 300 тисяч тонн дизелю. Тому директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн упевнений, що пальним на березень країні вистачить, а от у квітні буде непросто.

Як держава стримує ціни на пальне?