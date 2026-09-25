Германия вновь открывает кошелек: Бундестаг принял новое решение для водителей
В Германии для водителей готовят новое снижение налогов на бензин и дизельное топливо. Бундестаг в ускоренном порядке одобрил закон, предусматривающий удешевление топлива.
Что изменится на заправках
Энергетический налог на бензин и дизельное топливо снизят на 14,04 цента за литр. Для дизельного топлива это максимально возможное снижение в рамках правил ЕС, поэтому такую же ставку применят и к бензину, пишет Spiegel.
- Кроме того, на сумму налога, от которой водители будут освобождены, не будет начисляться НДС.
- В итоге общая экономия составит 16,7 цента за литр, или около 17 центов.
Скидка будет действовать с 1 октября до конца декабря.
Немецкое правительство ожидает, что из-за снижения налогов бюджет недополучит 2,485 миллиарда евро. При этом половину этих потерь на этот раз должны покрыть федеральные земли.
Почему решение вызвало острые споры
Представители правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ защищают решение как способ быстро поддержать водителей и бизнес, страдающий от высоких цен на топливо.
Финансовый политик ХДС Стефан Корбах заявил, что дорогой бензин и дизель оказывают давление на домохозяйства и предприятия.
Скидка на топливо – лучший доступный инструмент, который можно быстро ввести,
– сказал он.
Однако оппоненты резко критикуют такой подход.
Председатель фракции "Зеленых" в Бундестаге Катарина Дреге назвала инициативу "бессмысленным решением", подчеркнув, что эти 2,5 миллиарда евро были взяты из программ помощи семьям.
Неужели кто-то из вас еще понимает, как на самом деле живут люди?
– обратилась Дреге к представителям ХДС/ХСС и СДПГ.
Теперь закон должен одобрить Бундесрат. Большинство федеральных земель уже дали понять, что поддерживают инициативу, поэтому правительство рассчитывает ввести новую скидку на топливо в срок.
Напомним, это уже не первая попытка немецких властей искусственно регулировать цены на заправках. Во время первой волны скидок на топливо в мае и июне расходы полностью брало на себя федеральное правительство, однако эксперты критиковали эту меру за то, что она помогает даже тем, кто не нуждается в финансовой поддержке.