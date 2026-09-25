Что изменится на заправках

Энергетический налог на бензин и дизельное топливо снизят на 14,04 цента за литр. Для дизельного топлива это максимально возможное снижение в рамках правил ЕС, поэтому такую же ставку применят и к бензину, пишет Spiegel.

Кроме того, на сумму налога, от которой водители будут освобождены, не будет начисляться НДС.

В итоге общая экономия составит 16,7 цента за литр, или около 17 центов.

Скидка будет действовать с 1 октября до конца декабря.

Немецкое правительство ожидает, что из-за снижения налогов бюджет недополучит 2,485 миллиарда евро. При этом половину этих потерь на этот раз должны покрыть федеральные земли.

Почему решение вызвало острые споры

Представители правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ защищают решение как способ быстро поддержать водителей и бизнес, страдающий от высоких цен на топливо.

Финансовый политик ХДС Стефан Корбах заявил, что дорогой бензин и дизель оказывают давление на домохозяйства и предприятия.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Скидка на топливо – лучший доступный инструмент, который можно быстро ввести,

– сказал он.

Однако оппоненты резко критикуют такой подход.

Председатель фракции "Зеленых" в Бундестаге Катарина Дреге назвала инициативу "бессмысленным решением", подчеркнув, что эти 2,5 миллиарда евро были взяты из программ помощи семьям.

Неужели кто-то из вас еще понимает, как на самом деле живут люди?

– обратилась Дреге к представителям ХДС/ХСС и СДПГ.

Теперь закон должен одобрить Бундесрат. Большинство федеральных земель уже дали понять, что поддерживают инициативу, поэтому правительство рассчитывает ввести новую скидку на топливо в срок.

Напомним, это уже не первая попытка немецких властей искусственно регулировать цены на заправках. Во время первой волны скидок на топливо в мае и июне расходы полностью брало на себя федеральное правительство, однако эксперты критиковали эту меру за то, что она помогает даже тем, кто не нуждается в финансовой поддержке.