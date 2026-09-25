Що зміниться на заправках

Енергетичний податок на бензин і дизель зменшать на 14,04 цента за літр. Для дизеля це максимально можливе зниження в межах правил ЄС, тому таку саму ставку застосують і до бензину, пише Spiegel.

Додатково на суму податку, від якої водії будуть звільнені, не нараховуватимуть ПДВ.

У підсумку загальна економія становитиме 16,7 цента за літр, або близько 17 центів.

Знижка діятиме з 1 жовтня до кінця грудня.

Німецький уряд очікує, що через зниження податків бюджет недоотримає 2,485 мільярда євро При цьому половину цих втрат цього мають покрити федеральні землі.

Чому рішення викликало гострі суперечки

Представники правлячих партій ХДС/ХСС та СДПН захищають рішення як спосіб швидко підтримати водіїв і бізнес, який потерпає від високих цін на пальне.

Фінансовий політик ХДС Стефан Корбах заявив, що дорогий бензин і дизель тиснуть на домогосподарства та підприємства.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Знижка на пальне – найкращий доступний інструмент, який можна швидко запровадити,

– сказав він.

Однак опоненти різко критикують такий підхід.

Голова фракції "Зелених" у Бундестазі Катаріна Дрьоге назвала ініціативу "безглуздим рішенням", наголосивши, що ці 2,5 мільярда євро забрали з програм допомоги сім'ям.

Невже хтось із вас ще розуміє, як насправді живуть люди?

– звернулася Дрьоге до представників ХДС/ХСС та СДПН.

Тепер закон має схвалити Бундесрат. Більшість федеральних земель уже сигналізували про підтримку, тому уряд розраховує запустити нову знижку на пальне вчасно.

Нагадаємо, це вже не перша спроба німецької влади штучно регулювати ціни на заправках. Під час першої хвилі паливних знижок у травні та червні витрати повністю брав на себе федеральний уряд, проте експерти критикували захід за те, що він допомагає навіть тим, хто не потребує фінансової підтримки.