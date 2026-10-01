"Сегодня просто обвал": почему цены на украинское зерно стремительно падают

Ситуация на отечественном аграрном рынке принимает неожиданный оборот, заставляя фермеров серьезно нервничать. Стоимость ключевых экспортных культур внезапно резко упала, опровергнув предыдущие прогнозы.

Почему цены на зерно резко обвалились

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что в течение последних пяти недель в Украине наблюдается стремительное падение стоимости пшеницы и кукурузы. По его словам, рынки, вероятно, закладывают в цену возможное полноценное открытие портов, хотя официальной информации об этом пока нет.

Сегодня просто обвал. Между тем, накануне из Украины в Турцию отправилось судно с подсолнечником, и оно осталось целым, поэтому, возможно, оптимизм формируется на этом,

– объясняет эксперт.

Фактической причиной такого ценового шока стала реакция на свежий отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA). Документ показал, что запасы американской кукурузы значительно превысили ожидания рынка, достигнув 2,095 миллиарда бушелей вместо прогнозируемых 1,918 миллиарда. Дополнительное давление оказал и китайский фактор: хотя Пекин предложил снизить тарифы на кукурузу, соглашение не предусматривало новых обязательств по закупке американского зерна, что сразу потянуло цены вниз.

Интересно! Если взглянуть на общую картину, то экспорт продовольствия сейчас переживает самые тяжелые времена с мая 2022 года. По данным аналитика, в августе 2026 года объемы упали на 21,4%, составив 1279 миллионов долларов, хотя в целом за восемь месяцев текущего года показатель вырос на 5,3% до 15,4 миллиарда долларов.

Порты – это проблема, но 45 % все же отправляется, хотя и со значительно большими затратами, плюс отдельные суда выходят,

– подытоживает Шевчишин, намекая, что украинским аграриям придется адаптироваться к новым жестким условиям выживания на рынке.

Мы также писали, что вражеские атаки на отечественную инфраструктуру создают серьезные проблемы для продовольственной безопасности не только внутри страны, но и на глобальном уровне. Однако даже в условиях жесткого террора и заблокированных путей отечественный бизнес находит ресурсы для выживания.