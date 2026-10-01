Чому ціни на зернові різко пішли на дно

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що протягом останніх п'яти тижнів в Україні спостерігається стрімке падіння вартості пшениці та кукурудзи. За його словами, ринки, ймовірно, закладають у ціну можливе повноцінне відкриття портів, хоча офіційної інформації про це ще немає.

Сьогодні просто обвал. Між тим, напередодні відправилась лодка з України на Туреччину з соняхом, й залишалась цілою, тому, можливо, оптимізм формується на цьому,

– пояснює експерт.

Фактичною причиною такого цінового шоку стала реакція на свіжий звіт Міністерства сільського господарства США (USDA). Документ показав, що запаси американської кукурудзи значно перевищили очікування ринку, сягнувши 2,095 мільярда бушелів замість прогнозованих 1,918 мільярда. Додаткового тиску завдав і китайський фактор: хоча Пекін запропонував знизити тарифи на кукурудзу, нових зобов'язань щодо закупівлі американського зерна угода не передбачала, що одразу потягнуло ціни вниз.

Цікаво! Якщо поглянути на загальну картину, то експорт продовольства зараз переживає найважчі часи з травня 2022 року. За даними аналітика, у серпні 2026 року обсяги впали на 21,4%, склавши 1279 мільйонів доларів, хоча загалом за вісім місяців поточного року показник зріс на 5,3% до 15,4 мільярда доларів.

Порти – це біль, але 45% все ж таки їде, хоч й зі значно більшими витратами, плюс поодинокі лодки виходять,

– підсумовує Шевчишин, натякаючи, що українським аграріям доведеться адаптуватися до нових жорстких умов виживання на ринку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ми також писали, що ворожі атаки на вітчизняну інфраструктуру створюють серйозні виклики для продовольчої безпеки не лише всередині країни, а й на глобальному рівні. Проте навіть в умовах жорсткого терору та заблокованих шляхів вітчизняний бізнес знаходить ресурси для виживання.