Россия теряет рынок зерна: порты остановились, цены пошли вниз

Российский зерновой рынок оказался под серьезным давлением после остановки ключевых терминалов Азово-Черноморского бассейна, через которые проходит 88 % морского экспорта зерна. Падение цен, снижение прогнозов экспорта и проблемы с логистикой могут вынудить российских аграриев продавать зерно дешевле и сократить расходы на предстоящую посевную.

Российское зерно стремительно дешевеет

Остановка работы основных зерновых терминалов Азово-Черноморского бассейна уже отразилась на внутреннем рынке России, сообщает Служба внешней разведки Украины. За неделю закупочная цена пшеницы четвертого класса на юге страны упала примерно на 19% – до 8,9–10 тысяч рублей за тонну.

Проблемы распространяются и на другие регионы. В центральной части России зерно подешевело примерно на 8%, а на Поволжье – на 3%. В то же время стоимость автомобильной доставки зерна в глубоководные порты снизилась на 10,4% – до 12 тысяч рублей за тонну.

На фоне логистических проблем пересматриваются и прогнозы экспорта. Ожидания относительно августовских поставок российского зерна сократили с 3,1 миллиона до 1,8 миллиона тонн. На сезон 2026/27 годов прогноз экспорта пшеницы снизили до 44,6 миллиона тонн.

Это создает риск накопления значительных объемов непроданного зерна на элеваторах. Для хозяйств с недостаточными мощностями для хранения это означает дополнительные расходы и риск вынужденной продажи продукции по более низким ценам.

В то же время урожай в России в 2026 году может быть значительным – около 140 миллионов тонн. Поэтому сокращение экспортных возможностей создает для местных производителей дополнительное давление именно в период активного поступления нового зерна.

Россия теряет преимущество на мировом рынке

Проблемы с портами уже сказываются и на конкурентоспособности российского зерна за рубежом. В период с 11 по 18 августа цена российской пшеницы с содержанием белка 12,5% в Новороссийске снизилась на 6 долларов – до 215 долларов за тонну FOB.

Для сравнения: аналогичная пшеница в Балтийском регионе за этот период подорожала до 255 долларов за тонну. Таким образом, разница между ценами составляет около 40 долларов.

В то же время американская пшеница SRW стоила около 283 долларов за тонну, а румынская – 268 долларов. То есть более низкая цена российского зерна уже не обязательно компенсирует риски, связанные с его доставкой.

Проблему усугубляет ограниченность альтернативных маршрутов. Балтийские порты, по приведенным оценкам, могут принять максимум около 20% утраченных объемов, тогда как Каспийский регион и Дальний Восток не располагают достаточной инфраструктурой для быстрого перенаправления всего потока.

Еще одним риском для российского агросектора является финансовая нагрузка. Владельцы остановленных терминалов могут терять 50–70 миллионов долларов ежемесячно, а проблемы с оборотными средствами могут особенно сильно ударить по закредитованным агропроизводителям.

В перспективе это может повлиять уже на следующий сезон: дефицит денежных средств может затруднить закупку семян, удобрений и топлива и создать риски для озимого сева.

Даже возобновление работы портов не обязательно быстро вернет экспорт к прежним показателям. Накопленные грузы, высокие страховые премии и нежелание судовладельцев работать с российскими черноморскими портами могут оставаться проблемой еще долгое время.

На этом фоне иностранные покупатели могут активнее заключать долгосрочные контракты с альтернативными поставщиками. Это создает для России риск потери части внешних рынков даже в случае постепенного восстановления портовой логистики.

Кстати, обострение атак в Черном море заставляет крупнейших покупателей зерна в Азии искать альтернативные источники поставок, поскольку украинский и российский экспорт оказались под серьезным давлением. Индонезия, Бангладеш и другие страны уже обращаются к Австралии, Румынии, Болгарии и даже Северной Америке, что может дополнительно подтолкнуть мировые цены вверх.